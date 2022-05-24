Бывший гендиректор НОВАТа привезёт в Новосибирск спектакль о женщинах Есенина

С 15 по 17 июня в новосибирском театре «Глобус» пройдёт спектакль Московского Художественного академического театра им. М. Горького «Женщины Есенина». Постановку, которая успела приобрести известность как самая резонансная премьера МХАТа, в театральных кругах называют «сенсацией театрального сезона 2021-2022».

Спектакль, который демонстрируется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, пройдёт в Новосибирске по инициативе генерального директора МХАТ им. Горького, бывшего генерального директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимира Кехмана.

Спектакль режиссёра Галины Полищук поставлен по книге Захара Прилепина в инсценировке Елены Исаевой.

Как сообщают организаторы, постановка демонстрируется уже 25-й раз, причём при постоянных аншлагах.

«Оригинальная эффектная сценография, музыкально-драматический темп и высокий эмоциональный накал спектакля заставляют зрителя под другим углом взглянуть на судьбу и творчество всенародно любимого русского гения», — отмечают в пресс-службе Новосибирского государственного академического молодёжного театра «Глобус».

По словам культурного обозревателя Олега Демидова, которые приводит пресс-служба театра, перед зрителем предстанут «страсти поэтической жизни, поломанные женские судьбы, выцветание души, сложность мироустройства и человеческих чувств».

В спектакле задействованы известные российские актёры Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Максим Дахненко, Екатерина Ливанова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Кристина Пробст, Наталия Медведева, Николай Коротаев, Дэвид Пилия, Михаил Сиворин, Владимир Халтурин, Ирина Архипова, Ирина Слоневская, Мария Тугускина, Диллон Олойеде, Григорий Карташов, Павел Буйнаков, Карина Стрелкова, Эльвира Цымбал и Екатерина Черевко.

Напомним, в январе на премьеру балета с участием Николая Цискаридзе в НОВАТе новосибирцы раскупили билеты, стоившие 18 тыс. руб.