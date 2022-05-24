Новосибирские власти определились с подрядчиком для сноса аварийной школы

В мэрии Новосибирска определили подрядчика, который приступит к демонтажу аварийной школы №57 в Дзержинском районе города. Здание учреждения планируется реконструировать, создав новые места для учащихся.

По информации департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, определен подрядчик, который приступит к демонтажу здания школы № 57 на улице Авиастроителей, 16 для его последующей реновации с увеличением объема. Напомним, аукцион на выполнение работ был объявлен 7 мая, начальная цена контракта составила более 14 млн рублей.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по демонтажу зданий на объекте находится на стадии заключения с ИП Кадыкова Юлия Владимировна. Его заключат с 30 по 31 мая. Работы необходимо завершить 29 июля 2022 года.

По данным сайта госзакупок, определение поставщика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа. Отметим, победитель аукциона предложил заключить контракт за менее чем 4 млн рублей.

Как сообщалось ранее, расчетная мощность новой школы составит 825 учащихся, в ней планируется разместить, в частности, два спортивных зала, зал хореографии, кабинеты дополнительного образования, в том числе робототехники и медиацентра. По данным мэрии Новосибирска, в связи с ограниченностью средств городского бюджета на капитальные вложения, строительство и реконструкция объектов общего образования возможны только при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.

Реконструкция школы №57 была включена в заявку отбора проектов, в отношении которых предоставляются субсидии из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2023-2024 годы. Но комиссия министерства просвещения РФ 1 марта 2022 отклонила проект «в связи с превышением общей потребности в финансовом обеспечении допущенных к отбору проектов».

«Сметная стоимость реконструкции в соответствии с положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области составляет 1 505 049,3 тыс. рублей», — сообщили в мэрии Новосибирска.

В городской администрации уточнили, что демонтаж здания школы и мастерских решено провести «в рамках начала строительства нового здания» для исключения чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием котлована после сноса объектов, а также дополнительных расходов бюджета. Стоимость начального этапа строительства составляет около 300 млн рублей — он включает в себя снос существующего здания, вынос транзитных инженерных коммуникаций с территории школы и устройство фундаментов.

«Мэрией города Новосибирска было направлено обращение в адрес губернатора Новосибирской области о рассмотрении возможности выделения городу Новосибирску на 2022 – 2023 годы целевой субсидии на эти работы с соблюдением необходимого уровня софинансирования за счет средств бюджета города», — сообщили в пресс-центре мэрии. В свою очередь мэрия города Новосибирска в летний период 2022 года обеспечит за счет средств городского бюджета снос аварийного здания школы и приступит к выносу транзитных инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным Rusprofile, ИП Кадыкова Юлия Владимировна являлась поставщиком в 12 государственных контрактах на сумму 33,6 млн рублей. В число заказчиков вошли комитет ЖКХ администрации Новокузнецка, департамент городского хозяйства мэрии Кызыла. Контракты связаны с работами по сносу зданий и сооружений, а также ремонту помещений.