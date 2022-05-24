Новосибирские власти разрешили парковать электросамокаты на ста территориях

Юлия Моисеева
 
электросамокаты
Фото Михаила Перикова

Мэрия Новосибирска выдала разрешения кикшеринговым компаниям на размещение ста парковочных мест на территории города. Ранее при попытке уладить вопрос с парковками электросамокатов между бизнесменами и представителями муниципалитета произошла потасовка.

Разрешения на размещение новых площадок сервисов по прокату электросамокатов в Новосибирске будут действовать с 23 мая до 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии 24 мая.

В числе согласованных парковочных зон – территории возле входа в Центральный парк, Главпочтамта, «Дома актёра» и ТЦ «Флагман».

По данным мэрии Новосибирска, до этого работающие в городе кикшеринговые компании незаконно занимали муниципальную землю, а концу апреля соглашения на размещение парковок были только у компании Whoosh, получившей право на 28 локаций в Октябрьском районе.

В мэрии также отметили, что стоимость аренды муниципальных территорий составляет 190 руб. за квадратный метр в месяц.

Напомним, в середине мая мэрия Новосибирска изъяла восемь электросамокатов компаний Whoosh и Urent с территории возле входа в Центральный парк, где, как считают городские власти, они были припаркованы незаконно. Ранее муниципалитет постановил, что операторы должны оформить соглашения на размещение парковок до 4 мая.

По мнению представителей компании Urent, изъятие проводилось незаконно — предварительные разрешения на размещение 118 парковок, позволяющие арендовать муниципальные территории, у сервиса на тот момент уже были.

Вследствие конфликта между представителями компании и сотрудниками мэрии в ходе рейда произошла потасовка. По данным начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина, в результате инцидента двое чиновников получили телесные повреждения. В то же время, представители Urent утверждают, что пострадали работник сервиса и очевидец произошедшего, при этом представители власти травмированы не были.

На заседании комиссии городского совета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству 19 мая было решено создать рабочую группу по решению разногласий между мэрией и представителями кикшеринговых компаний. Предполагается, что в структуру войдут все заинтересованные стороны.

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