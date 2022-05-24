Новосибирские власти разрешили парковать электросамокаты на ста территориях

Мэрия Новосибирска выдала разрешения кикшеринговым компаниям на размещение ста парковочных мест на территории города. Ранее при попытке уладить вопрос с парковками электросамокатов между бизнесменами и представителями муниципалитета произошла потасовка.

Разрешения на размещение новых площадок сервисов по прокату электросамокатов в Новосибирске будут действовать с 23 мая до 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии 24 мая.

В числе согласованных парковочных зон – территории возле входа в Центральный парк, Главпочтамта, «Дома актёра» и ТЦ «Флагман».

По данным мэрии Новосибирска, до этого работающие в городе кикшеринговые компании незаконно занимали муниципальную землю, а концу апреля соглашения на размещение парковок были только у компании Whoosh, получившей право на 28 локаций в Октябрьском районе.

В мэрии также отметили, что стоимость аренды муниципальных территорий составляет 190 руб. за квадратный метр в месяц.

Напомним, в середине мая мэрия Новосибирска изъяла восемь электросамокатов компаний Whoosh и Urent с территории возле входа в Центральный парк, где, как считают городские власти, они были припаркованы незаконно. Ранее муниципалитет постановил, что операторы должны оформить соглашения на размещение парковок до 4 мая.

По мнению представителей компании Urent, изъятие проводилось незаконно — предварительные разрешения на размещение 118 парковок, позволяющие арендовать муниципальные территории, у сервиса на тот момент уже были.

Вследствие конфликта между представителями компании и сотрудниками мэрии в ходе рейда произошла потасовка. По данным начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина, в результате инцидента двое чиновников получили телесные повреждения. В то же время, представители Urent утверждают, что пострадали работник сервиса и очевидец произошедшего, при этом представители власти травмированы не были.

На заседании комиссии городского совета Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству 19 мая было решено создать рабочую группу по решению разногласий между мэрией и представителями кикшеринговых компаний. Предполагается, что в структуру войдут все заинтересованные стороны.