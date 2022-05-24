Представителей новосибирского бизнеса приглашают на «Бартер-пати»

Вечером 26 мая в центре «Мой бизнес» Новосибирской области пройдет деловая вечеринка «Бартер-пати».



Коллаборации стали одним из трендов развития бизнеса и наиболее актуальным видом бартерных отношений. «Бартер-пати» обернется для гостей возможностью познакомиться с другими предпринимателями, вместе придумать новые форматы взаимодействия и узнать о том, как «Мой бизнес» сможет помочь в продвижении компании на региональном и международном уровне.

«В День российского предпринимательства наш центр вновь выступит площадкой для синергии местных компаний, предоставив начинающим и уже состоявшимся предпринимателям возможность в неформальной обстановке обменяться опытом, мнениями и контактами. Знакомства для сотрудничества и партнерства сегодня — это самый выгодный бартер», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаил Космынин.

Гостей деловой вечеринки ждут интерактивные зоны, деловой квиз, специальные активности к 85-летию региона. Завершит вечер «встреча без галстуков» с руководителями министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андреем Гончаровым и министерства экономического развития Новосибирской области Львом Решетниковым: любой желающий сможет обратиться к министрам с вопросами.

В рамках мероприятия состоится вручение премии «Золотой Меркурий» при поддержке областной и городской торгово-промышленных палат и онлайн-трансляция студенческой всероссийской акции «Бизнес не спит» ― к просмотру можно присоединяться в течение дня.

Деловая вечеринка «Бартер-пати» пройдет 26 мая в центре «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9в). Начало мероприятия — в 18:00, вход свободный после регистрации.

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим ИП, ООО и самозанятым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По итогам 2021 года региональным центром «Мой бизнес» оказано 10 249 услуг, а 515 человек в результате зарегистрировали свой бизнес. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт.

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