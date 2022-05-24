Городские социальные ярмарки пройдут в трёх районах Новосибирска до конца недели

В Новосибирске продолжается проведение городских социальных ярмарок, где можно приобрести продукцию от местных производителей по сниженным ценам. В последнюю неделю мая они пройдут в Дзержинском, Ленинском и Первомайском районах.

Торговые ряды городских социальных ярмарок будут работать на этой неделе в Новосибирске с 10 до 16 часов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В четверг, 26 мая, и пятницу, 27 мая, на улице Трикотажной, 62 пройдёт садоводческая ярмарка. В субботу, 28 мая, и в воскресенье, 29 мая, в Новосибирске заработают универсальные ярмарки – первая будет организована на улице Физкультурной, 7, вторая – возле ГУМа на площади Маркса.

В ярмарках примут участие организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные производители, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также садоводы и огородники Новосибирской области. Они выставят на продажу как продукты питания, так и непродовольственные товары.

Напомним, что мэрия Новосибирска проводит городские социальные ярмарки в том числе в качестве одной из мер поддержки местных производителей в сложившейся экономической ситуации. Производители не оплачивают аренду муниципальных торговых мест, при этом покупатели могут приобрести продукцию по ценам в среднем на 20% ниже рыночных.