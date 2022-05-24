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Корреспондент «Континента Сибирь»
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Директор компании ITConstruct
Президент сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков
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