В Новосибирске готовятся снять режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы о снятии режима повышенной готовности, введенного в городе из-за проблем с вывозом мусора.

О текущей ситуации с вывозом мусора на территории Новосибирска стало известно в ходе аппаратного совещания мэра 24 мая. По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева, в городе наблюдается сокращение количества обращений по вывозу ТКО. Так, в понедельник, 16 мая, специалисты зафиксировали 56 обращений, 22 мая — 11, 23 мая — 27 заявок.

«Можно констатировать то, что проблем с вывозом именно ТКО у многоквартирных домов на сегодняшний день нет. Отдельные вопросы имеются по вывозу из отсеков крупногабаритного мусора. Это старые вещи, которые жители выносят, пакеты после уборки придомовых территорий на отдельных участках. В основном количество обращений идет по частному сектору. <…> Я предлагаю подготовить служебную записку о снятии режима повышенной готовности в Новосибирске», — сказал Дмитрий Перязев.

Он уточнил, что муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») полностью укомплектовано для работы как техникой, так и рабочим составом. Отметим, 23 мая предприятие разместило на сайте госзакупок пять извещений о поиске подрядчика по оказанию услуг лизинга мусоровозов. 20 мая организация разместила еще две аналогичные закупки.

В ходе совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы о снятии режима повышенной готовности в Новосибирске.

«Тем не менее, вопрос контроля, мониторинга ситуации в городе оставляю лично за начальником департамента», — обратился к главе департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Анатолий Локоть.

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Новосибирске из-за проблем с вывозом мусора в конце апреля, когда компания-перевозчик «ЭкоТранс-Н» объявила забастовку. В начале мая к решению проблемы подключилось МУП «САХ». Наиболее сложная обстановка во время «мусорного коллапса» сложилась в Октябрьском, Дзержинском, Железнодорожном и Заельцовском районах Новосибирска.

Отметим, 20 мая в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили о том, что адресные проблемы по вывозу крупногабаритного мусора планируется решить в городе в течение 10 дней.