Новосибирская строительная компания подала на самобанкротство

Новосибирская строительная компания «Уникон» подала иск о самобанкротстве. Сумма исковых требований составила более 74 млн рублей.

Новосибирская строительная компания «Уникон» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать себя банкротом. Соответствующий иск размещен на сайте «Электронное правосудие» 23 мая, сумма исковых требований превышает 74 млн рублей.

В настоящее время заявление не принято в производство судом, в связи с чем детали иска не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО «Уникон» зарегистрировано в 1996 году, генеральным директором организации выступает Нина Молоканова, учредителем — Наталья Ануфриева. Она также является учредителем, в частности, ООО «ИСК Форпост», ООО «Уникон-Инвест» — указанные организации, как и ООО «Уникон», являлись частью группы «Строительный трест №1». Руководителями ООО «Строительный трест №1» в разные годы числились депутат Заксобрания региона Владимир Анисимов и, предположительно, его сын Илья. В число проектов компании входит жилой комплекс «Аурум» на Горском жилмассиве Новосибирска.

Отметим, управляющей организацией ООО «ИСК Форпост» и ООО «Уникон-Инвест» выступает ООО «Элтеминвест», учредителем которого является бывший депутат Госдумы от КПРФ, создатель группы компаний F1 Александр Абалаков. ООО «Элтеминвест» числится основным соучредителем ООО УК «Лигр» — последнее в конце декабря прошлого года получило разрешение на строительство 13-этажной гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска.

Отметим, согласно данным Rusprofile, в 2021 году выручка ООО «Уникон» составила 0 рублей (2020 год — 150 тыс. руб.) , убыток — 2,5 млн рублей (2020 год — 16 млн рублей). Финансовая отчетность за последние годы ООО «Строительный трест №1» отсутствует.