Завершение долгостроя в Новосибирске за два месяца подорожало на 46 млн рублей

Более 752 млн рублей направят на завершение одного из долгостроев микрорайона Закаменский в Новосибирске. Цена контракта на выполнение работ на объекте за два месяца увеличилась почти на 50 млн рублей.

В Новосибирске повторно объявили конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ на 29-этажном доме №13 в микрорайоне Закаменский в Октябрьском районе города. Информация размещена на сайте госзакупок 23 мая, заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области.

Начальная цена контракта составляет более 752,6 млн рублей. В ведомость объемов работ к локальному сметному расчету входят, в частности, работы по внешнему электроснабжению, водоснабжению и канализации, монтаж лифтов, благоустройство, усиление основания фундаментов, освещение территории и другое. Входят и работы по дефектной ведомости объекта.

Во время подготовительных работ подрядчик расчистит территорию, выполнит устройство временных зданий и дорог, возведет временное ограждение строительной площадки.

«На строительной площадке должна быть смонтирована система видеонаблюдения с выведением изображения техническому заказчику и застройщику в режиме онлайн на весь период строительства с сохранением записи в течение 1 месяца. Видеонаблюдение должно охватывать строительство объекта со всех 4-х сторон», — указано в документах.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 8 июня, подвести итоги планируется 17 июня. Отметим, конкурс на выполнение работ на объекте заказчик ранее размещал в марте текущего года. Начальная цена контракта составила свыше 706 млн рублей, однако закупка была признана несостоявшейся, указано на сайте госзакупок. Отмечается, что заявку на участие подала только одна компания — ООО Строительная Компания «Союз Военных Строителей».

Напомним, в конце апреля в Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по завершению дома №11 в микрорайоне Закаменский. Начальная цена работ составила более 860 млн рублей.