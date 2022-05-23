Сибирских золотодобытчиков заподозрили в незаконной вырубке леса на 147 млн рублей

В Республике Алтай правоохранители возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками регионального министерства природных ресурсов, экологии и туризма после незаконной вырубки леса золотодобывающей компанией. Организация вела работы на незаконно предоставленном участке.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий при предоставлении лесных участков для заготовки древесины в Республике Алтай возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

По данным ведомства, министерство природных ресурсов, экологии и туризма региона незаконно предоставило лесные участки общей площадью 130 га одной из золотодобывающих компаний для заготовки древесины.

«Лесные участки могут быть предоставлены в аренду недпропользователю для свода древесины только после оформления им геологического и горного отводов на эти земельные участки. Вместе с тем данная документация золотодобывающей организацией не была оформлена», — сообщает прокуратура Республики Алтай.

В ведомстве уточнили, что у министерства не было законных оснований для предоставления участков в аренду для ведения работ, связанных с пользованиями недрами, а также отсутствовали правовые основания для выдачи положительного заключения экологической экспертизы на проект освоения лесов компании, который предусматривал рубку леса.

В результате золотодобывающая организация произвела рубку лесных насаждений в объеме около 15 тыс. куб. м., значительная часть из которых — кедры. Ущерб государственному лесному фонду Российской Федерации составляет около 147 млн рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование поставлено на контроль прокуратуры. Кроме того, природоохранная прокуратура направила материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Напомним, в середине мая суд в Иркутской области вынес приговор экс-министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде по делу о незаконной рубке леса в заказнике, ущерб от которой составил более 480 млн рублей. Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.