Ветеран Великой Отечественной войны поделилась с новосибирскими предприятиями системой повышения производительности

Ветеран Великой Отечественной войны поделилась системой повышения производительности с новосибирскими предприятиями-участниками нацпроекта «Производительность труда».

На предприятиях Новосибирской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Напомним, основной задачей проекта является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.

По данным Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, участниками нацпроекта стали более 40 новосибирских компаний, к 2024 году в проект планируется вовлечь не менее 200 региональных предприятий.

96-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирска Мануэлла Дмитриева поделилась своим опытом с сотрудниками новосибирских предприятий. Ветеран является одним из создателей системы повышения производительности — в прошлом году она обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением организовать внедрение разработанного под ее руководством метода эффективного управления высокотехнологичными производствами на предприятиях страны.

Речь идет о наработках структуры, которая появилась в 1960-х годах на Новосибирском заводе точного машиностроения — «Точмаш». Система комплексного анализа продукции позволила снизить почти на 40% долю брака и увеличить объемы выпуска на линии производства аппаратуры для авиапромышленности — магнетронов для дальней авиации, а затем заработала на производстве магнитофонов «Комета» на предприятии.

По данным Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, уже несколько компаний-участников нацпроекта сообщили о готовности проанализировать работу своего производства вместе с ветераном.

«Я уже тогда знала, что мы создали универсальный метод и он может быть использован на других производствах. Позже в журнале «ЭКО» была напечатана моя статья «Производство сложных приборов: как обеспечить качество?» И, что интересно, в это же время вышла публикация Исикава Каору, который написал о системе качества в Японии. И я сделала вывод: раз две разные страны пошли одинаковым путем, то это правильный путь управления производством», — подчеркнула Мануэлла Дмитриева.

Напомним, ранее Новосибирский завод резки металла подвел итоги полугодового этапа реализации нацпроекта «Производительность труда». Предприятию удалось сократить время изготовления сборных заготовок на 26%, что позволило на четверть поднять выработку на сотрудника в сутки.