Турция по-прежнему гостеприимно встречает российских туристов, которые, определенно, составляют значительную часть контингента отелей всех курортных городков страны. Однако международная обстановка всё же внесла свои коррективы в жизнь отдыхающих. Поэтому в своей первой поездке в Турцию (и в целом, первой за границу РФ), я столкнулась не только с ожидаемыми, но и некоторыми неожиданными сложностями, вызванными объективными причинами, о которых мне бы хотелось рассказать.

Почему именно Турция?

Солнечная Турция сегодня остается одним из немногих доступных для российского туриста направлений пляжного отдыха за рубежом. И хотя те, кто часто выезжал сюда ранее, заметят рост ценника на путёвки, всё же он намного меньше, чем, к примеру, в Египет, сообщение с которым пока не возобновили в полном объеме из-за санкций.

Поэтому неудивительно, что на майские праздники именно к турецким берегам выдвинулись на отдых многие новосибирцы. И я – среди них. Мотив, как и у многих – отвлечься от забот и получить новые эмоции. Дополнительный мотив — взглянуть со стороны на происходящее в моей стране и сделать какие-то личные выводы. Удалось практически всё – кроме первого.

Что касается противоковидных мер, то они всё ещё действуют для вылетающих в Турцию. В течение 72-х часов до вылета и по возвращении домой необходимо пройти ПЦР-тестирование, если вы не вакцинированы. Впрочем, мой тест на таможне в Турции никто не спросил. Как объяснили в турагентстве, принципиальность проверки зависит от смены сотрудников, принимающей туристов. Но лучше всё же не рисковать и позаботиться о ПЦР-тесте заранее.

Приму помощь в долларах или евро

Обмен валюты стал самой большой проблемой при подготовке к поездке. Как наивный и неопытный турист, я не озаботилась этим вопросом заранее. А стоило бы – учитывая финансовую ситуацию в стране и мире. Наличной валюты у меня не было, а банки в её выдаче мне отказали. Попытки собрать по знакомым «кто сколько может» принесли в карман лишь 10 евро. Поэтому пришлось лететь за границу с родными рублями.

Впрочем, путевка «Всё включено» в 4-звёздочный отель в Кемере целиком решала вопросы с питанием и проживанием, под секвестирование попадали лишь расходы на экскурсии и сувениры. Однако по прилёту в Турцию оказалось, что наличные рубли здесь всё же принимают в некоторых магазинах (как и карту «Мир»). Рублями можно рассчитаться и за некоторые экскурсии. Но, в основном, расчет в стране проводится в евро, долларах и, конечно, турецких лирах.

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А вот курс обмена валют для россиян в Турции сейчас крайне невыгоден. В одной из уличных палаток мне предложили обменять рубли на лиру в отношении 7 к 1. Тогда как, например, в России на 21 мая курс Центробанка составлял 3.7 к 1. Кстати, за доллар и евро в Кемере просили по 100 рублей.

«Мерхаба» или «Здравствуйте»

Конечно, в Турции не возникает языкового барьера – большинство служащих отелей и продавцов в уличных лавках свободно владеют русским. Но несколько выученных фраз на чужом языке, несомненно, не будут лишними для установления контакта. К тому же это самый простой способ проявления уважения к местным, о чём, как мне показалось, некоторые мои соотечественники просто забывают. Поэтому для меня стало нормальным использовать для приветствия простое в произношении турецкое слово «мерхаба» (с ударением на последний слог).

Кстати, памятки для туристов, выдаваемые в турагентствах, зачастую включают список ходовых фраз для общения в Турции.

Руссо туристо – облико морале?

Честно говоря, не совсем согласна с крылатой фразой из популярного советского фильма. Зато соглашусь, что туристы, путешествующие в Турцию, умеют отдыхать! Причём отдых начинается уже в самолёте, где стюарды без ограничений предлагают в том числе и напитки для приятного начала отпуска. А пассажиры этим предложением охотно пользуются.

В Кемере, кстати, тоже всё в порядке по части предложений «оторваться». Ночная жизнь здесь кипит как ни в каком другом городе Турции. По ночам над бульваром Ататюрка разносятся зажигательные ритмы поп-музыки, в том числе русской. Но иногда в отелях перед туристами выступают и местные музыканты.

В городе можно встретить отели разного уровня. У берега расположены самые роскошные и большие 5-ти звёздочные, с собственной благоустроенной территорией и пляжем. Уже через дорогу, на второй линии от моря можно найти неплохой 4-звездочный отель практически с аналогичным сервисом – тут вам так же предложат «шведский стол», ежедневную уборку номера, дополнительные бесплатные услуги, например, турецкий хамам. Огромную часть города занимают небольшие, близко расположенные друг к другу апарт-отели. Многие из них имеют очень скромную территорию, иногда без какого-либо благоустройства или с высохшим бассейном.

Стамбул – mast have отдыха в Турции

Город Стамбул, безусловно, должен стать обязательным пунктом поездки в Турцию, особенно, если вы нечасто посещаете эту страну. Потому что если вы не проплыли по Босфору и не проехали по мосту между двумя континентами — азиатским и европейским, на которых расположен город – то считайте, что в Турции вы не были.

Стамбул напомнил мне Москву ещё несколько лет назад. Площади и улицы здесь заполнены туристами всех национальностей и цветов кожи. Прогуливаясь, ты слышишь все языки мира и ощущаешься себя «человеком мира». То есть, по сути, приезжаешь, чтобы получить это ощущение. А потом уезжаешь, чтобы вновь его потерять.

Экскурсия с группой в Стамбул мне обошлась в 15 тыс. рублей. Она включала перелет из Анталии в Истамбул (так правильно произносить название города по-турецки) и обратно, 2-х разовое питание в кафе и экскурсионные прогулки. Забавный момент – гиды заманивают в Стамбул, лукавя о времени выезда. Сначала обещают прислать за тобой в отель экскурсионный автобус утром. А потом оказывается, что сбор уже в 2.50 ночи – ведь нужно успеть добраться до аэропорта и пройти все процедуры. Как удалось выяснить у остальных невыспавшихся туристов, подход у гидов один и тот же. К слову, гид из принимающей меня турфирмы был не местный, а с омской пропиской.

Деликатный вопрос – украинский

Наряду с россиянами в Турцию на отдых сегодня приезжают и многие украинские граждане. Вероятно, так было и раньше, а после перехода Крыма под крыло России поток на турецкий берег, очевидно, усилился. И хотя отельеры стараются селить русских и украинцев подальше друг от друга, всегда можно встретить граждан другой страны на экскурсии, пляже или простой прогулке по городу. Кроме того, украинцы встречаются и среди персонала отелей. Этот факт сегодня стоит знать тем, кто не готов к подобным встречам или активно разделяет официальную позицию российского государства по Украине. В этом случае, считаю, с поездками в Турцию целесообразнее повременить, чтобы поберечь свои нервы и избежать возможных конфликтов.

За своё недолгое (6 дней) пребывание на турецкой земле я, впрочем, не наблюдала явных столкновений на национальной почве. Но, признаюсь, звучащая рядом украинская мова заставляла напрягаться. Лишь один раз я услышала вслед себе саркастическое замечание. Не буду его приводить, замечу только, что ничего нецензурного или излишне обидного в нём для меня не было. Ещё были некие намёки и один неловкий момент с фразой «передайте президенту…».

Всё-таки турки продумали вопросы безопасности своих туристов. Здесь исправно действует туристическая полиция, которая, конечно, не допускает сколько-нибудь серьезных эпизодов нарушения порядка.

Честно признаться, я выбрала для своей поездки не очень удачное время – холодным было не только море… Но впечатления от красот солнечной Турции, её приветливые жители, прекрасные мечети и горы, ароматы цветов и пение имама на закате – всё это помогло сгладить негативные моменты, которые были неизбежны, понятны и даже полезны – как то горькое лекарство, которое мы пьём во время болезни, чтобы выздороветь.