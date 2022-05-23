Турция по-прежнему гостеприимно встречает российских туристов, которые, определенно, составляют значительную часть контингента отелей всех курортных городков страны. Однако международная обстановка всё же внесла свои коррективы в жизнь отдыхающих. Поэтому в своей первой поездке в Турцию (и в целом, первой за границу РФ), я столкнулась не только с ожидаемыми, но и некоторыми неожиданными сложностями, вызванными объективными причинами, о которых мне бы хотелось рассказать.
Почему именно Турция?
Солнечная Турция сегодня остается одним из немногих доступных для российского туриста направлений пляжного отдыха за рубежом. И хотя те, кто часто выезжал сюда ранее, заметят рост ценника на путёвки, всё же он намного меньше, чем, к примеру, в Египет, сообщение с которым пока не возобновили в полном объеме из-за санкций.
Поэтому неудивительно, что на майские праздники именно к турецким берегам выдвинулись на отдых многие новосибирцы. И я – среди них. Мотив, как и у многих – отвлечься от забот и получить новые эмоции. Дополнительный мотив — взглянуть со стороны на происходящее в моей стране и сделать какие-то личные выводы. Удалось практически всё – кроме первого.
Что касается противоковидных мер, то они всё ещё действуют для вылетающих в Турцию. В течение 72-х часов до вылета и по возвращении домой необходимо пройти ПЦР-тестирование, если вы не вакцинированы. Впрочем, мой тест на таможне в Турции никто не спросил. Как объяснили в турагентстве, принципиальность проверки зависит от смены сотрудников, принимающей туристов. Но лучше всё же не рисковать и позаботиться о ПЦР-тесте заранее.
Приму помощь в долларах или евро
Обмен валюты стал самой большой проблемой при подготовке к поездке. Как наивный и неопытный турист, я не озаботилась этим вопросом заранее. А стоило бы – учитывая финансовую ситуацию в стране и мире. Наличной валюты у меня не было, а банки в её выдаче мне отказали. Попытки собрать по знакомым «кто сколько может» принесли в карман лишь 10 евро. Поэтому пришлось лететь за границу с родными рублями.
Впрочем, путевка «Всё включено» в 4-звёздочный отель в Кемере целиком решала вопросы с питанием и проживанием, под секвестирование попадали лишь расходы на экскурсии и сувениры. Однако по прилёту в Турцию оказалось, что наличные рубли здесь всё же принимают в некоторых магазинах (как и карту «Мир»). Рублями можно рассчитаться и за некоторые экскурсии. Но, в основном, расчет в стране проводится в евро, долларах и, конечно, турецких лирах.
А вот курс обмена валют для россиян в Турции сейчас крайне невыгоден. В одной из уличных палаток мне предложили обменять рубли на лиру в отношении 7 к 1. Тогда как, например, в России на 21 мая курс Центробанка составлял 3.7 к 1. Кстати, за доллар и евро в Кемере просили по 100 рублей.
«Мерхаба» или «Здравствуйте»
Конечно, в Турции не возникает языкового барьера – большинство служащих отелей и продавцов в уличных лавках свободно владеют русским. Но несколько выученных фраз на чужом языке, несомненно, не будут лишними для установления контакта. К тому же это самый простой способ проявления уважения к местным, о чём, как мне показалось, некоторые мои соотечественники просто забывают. Поэтому для меня стало нормальным использовать для приветствия простое в произношении турецкое слово «мерхаба» (с ударением на последний слог).
Кстати, памятки для туристов, выдаваемые в турагентствах, зачастую включают список ходовых фраз для общения в Турции.
Руссо туристо – облико морале?
Честно говоря, не совсем согласна с крылатой фразой из популярного советского фильма. Зато соглашусь, что туристы, путешествующие в Турцию, умеют отдыхать! Причём отдых начинается уже в самолёте, где стюарды без ограничений предлагают в том числе и напитки для приятного начала отпуска. А пассажиры этим предложением охотно пользуются.
В Кемере, кстати, тоже всё в порядке по части предложений «оторваться». Ночная жизнь здесь кипит как ни в каком другом городе Турции. По ночам над бульваром Ататюрка разносятся зажигательные ритмы поп-музыки, в том числе русской. Но иногда в отелях перед туристами выступают и местные музыканты.
В городе можно встретить отели разного уровня. У берега расположены самые роскошные и большие 5-ти звёздочные, с собственной благоустроенной территорией и пляжем. Уже через дорогу, на второй линии от моря можно найти неплохой 4-звездочный отель практически с аналогичным сервисом – тут вам так же предложат «шведский стол», ежедневную уборку номера, дополнительные бесплатные услуги, например, турецкий хамам. Огромную часть города занимают небольшие, близко расположенные друг к другу апарт-отели. Многие из них имеют очень скромную территорию, иногда без какого-либо благоустройства или с высохшим бассейном.
Стамбул – mast have отдыха в Турции
Город Стамбул, безусловно, должен стать обязательным пунктом поездки в Турцию, особенно, если вы нечасто посещаете эту страну. Потому что если вы не проплыли по Босфору и не проехали по мосту между двумя континентами — азиатским и европейским, на которых расположен город – то считайте, что в Турции вы не были.
Стамбул напомнил мне Москву ещё несколько лет назад. Площади и улицы здесь заполнены туристами всех национальностей и цветов кожи. Прогуливаясь, ты слышишь все языки мира и ощущаешься себя «человеком мира». То есть, по сути, приезжаешь, чтобы получить это ощущение. А потом уезжаешь, чтобы вновь его потерять.
Экскурсия с группой в Стамбул мне обошлась в 15 тыс. рублей. Она включала перелет из Анталии в Истамбул (так правильно произносить название города по-турецки) и обратно, 2-х разовое питание в кафе и экскурсионные прогулки. Забавный момент – гиды заманивают в Стамбул, лукавя о времени выезда. Сначала обещают прислать за тобой в отель экскурсионный автобус утром. А потом оказывается, что сбор уже в 2.50 ночи – ведь нужно успеть добраться до аэропорта и пройти все процедуры. Как удалось выяснить у остальных невыспавшихся туристов, подход у гидов один и тот же. К слову, гид из принимающей меня турфирмы был не местный, а с омской пропиской.
Деликатный вопрос – украинский
Наряду с россиянами в Турцию на отдых сегодня приезжают и многие украинские граждане. Вероятно, так было и раньше, а после перехода Крыма под крыло России поток на турецкий берег, очевидно, усилился. И хотя отельеры стараются селить русских и украинцев подальше друг от друга, всегда можно встретить граждан другой страны на экскурсии, пляже или простой прогулке по городу. Кроме того, украинцы встречаются и среди персонала отелей. Этот факт сегодня стоит знать тем, кто не готов к подобным встречам или активно разделяет официальную позицию российского государства по Украине. В этом случае, считаю, с поездками в Турцию целесообразнее повременить, чтобы поберечь свои нервы и избежать возможных конфликтов.
Как Турция переживает пандемию коронавируса и что происходит с туризмом?
За своё недолгое (6 дней) пребывание на турецкой земле я, впрочем, не наблюдала явных столкновений на национальной почве. Но, признаюсь, звучащая рядом украинская мова заставляла напрягаться. Лишь один раз я услышала вслед себе саркастическое замечание. Не буду его приводить, замечу только, что ничего нецензурного или излишне обидного в нём для меня не было. Ещё были некие намёки и один неловкий момент с фразой «передайте президенту…».
Всё-таки турки продумали вопросы безопасности своих туристов. Здесь исправно действует туристическая полиция, которая, конечно, не допускает сколько-нибудь серьезных эпизодов нарушения порядка.
Честно признаться, я выбрала для своей поездки не очень удачное время – холодным было не только море… Но впечатления от красот солнечной Турции, её приветливые жители, прекрасные мечети и горы, ароматы цветов и пение имама на закате – всё это помогло сгладить негативные моменты, которые были неизбежны, понятны и даже полезны – как то горькое лекарство, которое мы пьём во время болезни, чтобы выздороветь.
Хоть заново переписывай. Сгладила я свои негативные эмоции, причём очень сильно. Очень тяжело психологически там было временами. Но я ни о чём не жалею.