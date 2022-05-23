По итогам 2021 года глава Алтайского края нарастил доход в 10 раз. Это позволило обычно «середнячку» Виктору Томенко опередить в рейтинге деклараций губернатора Красноярского края Александра Усса — лидера последних лет по состоянию среди руководителей территорий Сибирского федерального округа.

По итогам декларационной кампании самый большой заработок среди глав субъектов СФО за 2021 год оказался у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, он отчитался о 85,3 млн рублей. Судя по документу, он выручил деньги от продажи недвижимости. «Беднейшим», как и в прошлом году, остался глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Ранее богатейший из губернаторов СФО, руководитель Красноярского края Александр Усс, опускался на вторую строчку по результатам 2018 года. Тогда его обогнал глава Кузбасса Сергей Цивилев. В 2018-м оба после выборов официально возглавили регионы, избавившись от приставки «временно исполняющие».

Виктор Томенко стал лидером по годовому приросту доходов (в 10 раз по сравнению с прошлогодней декларацией). Александр Усс «обеднел» в полтора раза, в его последнем отчете на 10,8 млн рублей меньше, чем в предыдущем. Более чем в 2 раза «просел» заработок главы Тывы Владислава Ховалыга: он заработал на 11 млн рублей меньше, чем за 2020 год.

Если оценивать семейное состояние и прибавлять к заработку губернаторов доходы их супругов, в тройку лидеров попадёт губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Несколько дней назад его жена, председатель совета директоров ООО «Колмар Групп» Анна Цивилева, получила в Якутии губернаторскую премию в номинации «Меценат и попечитель». До 2015 года Сергей Цивилев возглавлял АО «Колмар Груп», сейчас генеральный директор — его брат Валерий Цивилев.

Супруга главы Кузбасса занимает вторую строчку по уровню зработка жен губернаторов от регионов СФО. Больше всех заработала за последний год супруга главы Красноярского края Александра Усса — 20,6 млн рублей. Согласно системе «СПАРК», Людмила Усс — владелец и руководитель ООО «Сибирская альтернатива» (аренда и управление недвижимостью).