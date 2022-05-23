В Сибирском управлении Ростехнадзора сменилось руководство

Исполняющим обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора назначен замруководителя ведомства Андрей Плешивцев. Он стал вторым и.о. главы управления с начала текущего года.

О назначении Андрея Плешивцева исполняющим обязанности главы Сибирского управления Ростехнадзора стало известно 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Андрей Плешивцев с 23 мая 2022 года назначен исполняющим обязанности руководителя управления», — указано в сообщении.

Андрей Плешивцев работает в управлении с 2008 года, занимал должности государственного инспектора, главного государственного инспектора, с ноября 2016 года — начальника Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору.

На должность заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Плешивцев был назначен в 2019 году.

Отметим, Андрей Плешивцев стал вторым исполняющим обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора за текущий год. Так, после отставки главы ведомства Александра Мироненко в начале февраля 2022 года и.о. руководителя был назначен замглавы управления Игорь Тихонов. Позже появилась информация о назначении Александра Мироненко на должность советника губернатора Кемеровской области.

«Игорь Тихонов написал заявление об увольнении с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Недавно ему исполнилось 60 лет», — сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Напомним, 23 мая также стало известно о назначении нового председателя квалификационной коллегии судей Новосибирской области. Должность заняла Елена Зиновьева.