Вынесен приговор по делу о нападении на «мошковского стрелка» под Новосибирском

В Новосибирске вынесен приговор в рамках громкого уголовного дела об инциденте в рабочем посёлке Мошково, когда полицейский Александр Гусев выстрелил в уходившего от погони подозреваемого. Наказание назначено за угрозы и оскорбления автоинспекторам.

Октябрьский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела по факту инцидента, произошедшего в Мошково 28 мая 2021 года, в части нападения на полицейских. Приговор вынесли Руслану Курбанову, Илькину Исмаилову и Туралу Курбанову, избившим стажей порядка во время задержания.

Как сообщает пресс-служба суда, Руслану Курбанову назначено четыре года и один месяц колонии-поселения по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), а также по 119 УК РФ (угроза убийства), Илькину Исмаилову – один год и пять месяцев колонии-поселения по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), Туралу Курбанову – штраф в размере 30 тыс. руб. по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Двух последних освободили от наказания, засчитав время их содержания под стражей.

Напомним, что, по данным следствия, 28 мая 2021 года на трассе Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Toyota, где находились фигуранты, проигнорировал требование экипажа ДПС остановиться. После преследования машина была остановлена возле гостиницы в Мошково.

Полицейские задержали водителя иномарки Векила Абдуллаева, он оказал сопротивление правоохранителям. Во время попытки осадить мужчину, уложив его на капот, сотрудник полиции Александр Гусев достал из кобуры табельный пистолет Макарова. Пока Гусев заламывал задержанному руки, произошёл выстрел, пуля попала в голову молодому человеку. Абдуллаев был госпитализирован в районную больницу, где вскоре скончался.

В отношении Гусева было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), полицейского задержали. Вскоре по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина он был освобождён под подписку о невыезде.

К уголовной ответственности также привлекли Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова, которым вменили оскорбление и применение насилия в отношение представителя власти. По данным следственного комитета, после остановки «Тойоты» они в том числи нанесли полицейским многочисленные удары по голове и телу.

В ходе расследования выяснилось, что осенью 2020 года Исмаилов и Курбанов также совершили разбойное нападение, когда в ответ на замечание о неправильной парковке автомобиля они избили прохожего, угрожая ему убийством, а затем требовали у него денег. В эпизоде также участвовал брат одного из обвиняемых, Турал Курбанов.

Расследование уголовного дела было завершено в августе 2021 года.