Три сибирских региона приняли предложенные Минцифры России меры по снижению налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных технологий на три года.

Министерство цифрового развития России в конце марта направило письмо губернаторам с предложением снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) малому бизнесу в сфере информационно-коммуникационных технологий на три года.

Ставки по УСН при варианте наогообложения «доходы», по этим условиям, снижались с 6% до 1%. По варианту «доходы минус расходы – с 15% до 5%. Согласно информации в письме, именно эту просьбу министерство чаще всего получало от ИТ-компаний, относящихся к сегменту малого бизнеса.

Чтобы получить меры поддержки нужно быть зарегистрированным в реестре отечественного ПО и/или получить документ об аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

На конец мая налогу по УСН для ИТ-отрасли был снижен в 31 регионе России, среди них три «сибиряка»: Омская область, Томская область и Республика Хакасия.

Минцифры в письме к губернаторам также предложило снизить не менее чем в два раза ставку налога на имущество, земельный налог для объектов связи и центров обработки данных, ставку арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОДов, а также предоставить региональные гранты на дальнейшее развитие.