Более 200 млн руб. направит областное правительство на ремонт дорог в Новосибирске по решению губернатора

На ремонт дорог в Новосибирске будет дополнительно выделено 235 млн рублей. Такое решение принято на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова 23 мая.

Субсидии будут направлены на реализацию мероприятий государственной региональной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», уточнили в правительстве региона.

Как отметил на заседании в понедельник министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, средства выделены за счёт резервного фонда правительства Российской Федерации в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Документ после подписания будет опубликован на сайте правительства Новосибирской области.

По информации Центра управления регионом, жители области активно пишут вопросы о состоянии и перспективах ремонта дорог через сервис «Госуслуги.Решаем вместе» и социальные сети. Если в первом квартале 2022 года зафиксировано 3200 таких сообщений, то в первой половине второго квартала — уже более 5000. В социальных сетях с начала апреля на дороги пожаловались не менее 1300 пользователей. Более 80% вопросов касается дорог Новосибирска.

Напомним, что ранее Андрей Травников обратил особое внимание на состояние дорог в Новосибирске и поставил задачу повысить качество контроля за дорожным строительством. Как подчеркнул глава региона, в Новосибирской области 2022 год, объявленный Годом качества работ в дорожном хозяйстве, должен привести к видимым результатам, не остаться формальным мероприятием.