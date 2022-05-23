ПСБ провел в Санкт-Петербурге региональный форум по диверсификации ОПК

ПСБ и компания «Иннопрактика» провели 20 мая в Санкт-Петербурге региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках». Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, перспективные рынки и новые возможности для импортозамещения, повышение конкурентноспособности гражданской продукции ОПК.

В дискуссии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников, генеральный директор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, генеральный директор «Инновационного инжинирингового центра» Николай Колпаков, заместитель председателя правления — начальник Департамента 623 ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Петр Фрадков на пленарном заседании отметил, что именно предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях экономики.

«Мы наблюдаем сейчас смену парадигмы. Диверсификация начиналась как процесс создания своего рода подушки безопасности для предприятий ОПК, которая позволяла бы им сохранять финансовую стабильность при снижении объемов гособоронзаказа, — рассказал он в ходе своего выступления. — Сейчас диверсификация становится базовым условием для развития промышленности и ОПК. И именно предприятия ОПК в текущих экономических условиях становятся локомотивом процессов импортозамещения – они обладают и компетенциями, и кадрами, а диверсификация внесет существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны».

По словам Натальи Поповой, в последние годы было много факторов, влияющих на экономику в целом, логистику и производство – от ковида до усиления санкций в текущем году.

«Несмотря на это, можно говорить о потенциале импортозамещения для предприятий ОПК и возможности создания новой перспективной продукции гражданского назначения за счет сектора ОПК. Мы считаем, что интенсивная кооперация сектора ОПК, частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продукции, заполнять открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие темпы импортозамещения», — считает она.