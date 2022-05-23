В мэрии Новосибирска назвали улицы, где в ближайшее время отключат горячую воду

В рамках очередного этапа испытаний теплосетей в Новосибирске отключат горячую воду на нескольких улицах в Октябрьском и Первомайском районах. Работы пройдут с 24 мая до конца месяца.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, испытания теплосетей с 24 по 30 мая проведёт ООО «Новосибирская тепловая компания» — будут испытывать на плотность и прочность сети в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5.

Подключать дома к горячей воде будут по мере устранения дефектов, выявленных в ходе испытаний. Максимальный срок проведения работ – 31 мая.

Отключение воды в связи с испытаниями пройдёт на улицах Лазурной, Доватора, Волочаевской, Высоцкого, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборной, Вилюйской, Рябиновой, Ключ-Камышенское Плато, Кленовой, Заречной, Марата, 2-й Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайской, Аксёнова, Чапаева, Гореов Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурной, Марии Ульяновой, Тельмана и Эйхе.

В муниципалитете предупредили, что во время испытаний возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта.

По данным компании СГК, сейчас в Новосибирске в плановом и аварийном режиме от горячего водоснабжения отключен 4 161 дом. Первый этап тепловых испытаний начался в городе после майских праздников.

С 12 по 24 мая испытания теплосетей с отключением горячей воды проходят в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 (улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки) и в зоне ТЭЦ-5 (дома в Заельцовском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах), а с 12 по 28 мая – в зоне ТЭЦ-3 (улицы Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, посёлок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улицы Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская).

В СГК отмечают, что проведение испытаний теплосетей проходит в Новосибирске по графику.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске в этом году завершился 11 мая.