В Новосибирске появилась ипотека 5,5% на квартиры в 5 минутах от метро «Заельцовская»

ГК «Расцветай» предлагает квартиры в масштабном проекте «Расцветай на Красном» по субсидированной ставке 5,5%.

Минимальная ставка по программе «Ипотека с господдержкой» составит 5,5%**. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости квартиры, срок — до 30 лет

«Расцветай на Красном» — композиция из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта около 9 га. В проекте представлены дома от 3 до 30 этажей.

Преимущества локации «Расцветай на Красном»: 5 минут до метро, развитая социальная инфраструктура и хорошая транспортная развязка.

Жилой комплекс компании «Расцветай» подходит семьям с детьми. С одной стороны — это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. Семь детских садов, восемь школ среди которых лицей № 159, гимназия № 9, частная школа «Аврора», ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности. Рядом с «Расцветай на Красном» расположены знаковые «зеленые зоны» и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.

Придомовая территория зонирована для разных сценариев активностей и отдыха. Площадка для детей 3–6 лет оборудована для игр с песком и водой. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивное оборудование для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.