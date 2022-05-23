Бывший министр труда и соцразвития Новосибирской области, ныне главный врач городской клинической больницы №34 Ярослав Фролов по итогам трехдневного голосования получит мандат в региональный парламент.

Член президиума новосибирского регионального политсовета «Единой России» Ярослав Фролов, согласно предварительным итогам облизбиркома, набрал за три дня довыборов в ЗС 9623 голосов. За ним следует директор баганской школы, кандидат от КПРФ Алексей Горлач с 3017 голосов. Бывший депутат горсовета, лидер новосибирского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эдуард Кожемякин стал третьим (732 голоса).

Довыборы прошли на округе № 8 (Доволенский, Каргатский и Убинский районы, а также часть Чулымского и Кочковского районов Новосибирской области). Место в Заксобрании в июле 2021 года освободил экс-председатель комитета ЗС по строительству и ЖКХ Александр Морозов, он сдал его после обвинения в мошенничестве.

Член президиума новосибирского регионального политсовета «Единой России» Ярослав Фролов впервые участвовал в выборах.

С 2008 по 2015 Ярослав Фролов был главным врачом городской клинической больницы №12. В 2015-м стал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского, который в 2021 году ушел в Госдуму. В 2017 году губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий упразднил министерство социального развития и минтруд, чтобы создать министерство труда и социального развития, которое возглавил Ярослав Фролов. В сентябре 2021 Фролов ушел в отставку и занял пост главного врача городской больницы № 34. Учреждение до этого 21 год возглавлял Владимир Ярохно, экс-справедливоросс, которого в 2015 и в 2020 году выдвигала в ЗС «Единая Россия». Согласно системе «СПАРК» в настоящее время Владимир Ярохно владеет ООО «Врачебная практика», зарегистрированной рядом с 34 больницей.