Экс-министра образования региона Сибири оштрафовали за превышение полномочий

Суд в Республике Алтай вынес приговор по уголовному делу о превышении полномочий в отношении бывшего министра образования и науки региона Алексея Бондаренко. Ущерб от его действий превысил 1 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Республики Алтай, приговор бывшему министру образования и науки региона Алексею Бондаренко вынес Горно-Алтайский городской суд.

Как сообщали ранее в СУ СК РФ по Республике Алтай, чиновник в период с марта по август 2019 года дал незаконное указание находящемуся в его подчинении директору «Республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления» («РесЦТОиО») об организации за счет учреждения работы поста спасателей на пляже озера Манжерокское.

«Будучи осведомленным, что это не относится к предмету деятельности учреждения, повлечет перечисление бюджетных средств в пользу коммерческой организации, которая является фактическим водопользователем озера», — сообщали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что речь идет о компании «Чистые пруды». Отмечается, что экс-министр допустил «существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», причинив ущерб в размере 1,1 млн рублей.

Суд признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Экс-министр также лишен на два года права занимать должности государственной и муниципальной службы. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении не признал.

Алексей Бондаренко был назначен министром образования и науки Республики Алтай в 2015 году. Он находился на посту до декабря 2019 года. В настоящий момент бывший министр региона является проректором Горно-Алтайского государственного университета по непрерывному образованию. Об этом сообщается на сайте университета.

Напомним, суд в Алтайском крае начал рассматривать уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.