На еженедельном оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников напомнил, что с 1 июня жители региона смогут подавать заявки на догазификацию в филиалы многофункциональных центров (МФЦ). Это позволит реализовать федеральную программу по подключению к газоснабжению в 2022-2023 году.

В оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 23 мая приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти и главы муниципальных образований региона.

Андрей Травников напомнил, что с 1 июня жители Новосибирской области смогут подать заявку на догазификацию в любой филиал МФЦ, и поручил активизировать заявочную кампанию в рамках программы догазификации.

«По инициативе президента России Владимира Путина нам в течение 2022-2023 года предстоит подключить к газу более 60 тысяч домовладений на условиях, которые были сформулированы президентом – бесплатно до каждого земельного участка. Для того чтобы эту объёмную работу выполнить, необходимо организовать первый шаг для граждан – подать заявку на догазификацию. Без заявки ни одна компания не сможет заключить договор и спланировать работу. После подписания заявки газовая компания заключает с жителями договор на выполнение работ в удобное для них время. Есть несколько способов, чтобы подать заявку: напрямую в газовую компанию, которая обслуживает населённый пункт, через портал «Госуслуги», а с 1 июня 2022 года можно подать заявку в любой филиал системы многофункциональных центров Новосибирской области. Прошу активизировать эту работу и довести информацию до каждого жителя тех населённых пунктов, где «большой газ» уже есть, для того чтобы за лето, до начала отопительного сезона, у большинства жителей региона уже появился газ», − поставил задачу главам муниципальных образований Новосибирской области Андрей Травников.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложил, что на прошлой неделе было проведено заседание регионального штаба по догазификации, где муниципалитетам поставили задачи по срокам и количеству заявок в части активизации заявочной кампании. За минувшую неделю от жителей региона поступило 185 заявок, по ранее поданным заявкам заключено 222 договора.

Мероприятия социальной догазификации реализуются в Новосибирской области в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую и внутриквартирную догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.

Догазификация без привлечения средств граждан распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населённых пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

Всего в Новосибирской области мероприятия по догазификации планируется реализовать в 17 районах и пяти городских округах – это Барабинский, Болотнинский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Чановский, Черепановский и Чулымский районы, а также наукоград Кольцово, города Бердск, Искитим, Обь и Новосибирск.

Напомним, в конце прошлой недели Андрей Травников поручил усилить работу в сфере ЧС из-за опасности лесных пожаров.