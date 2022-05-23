На прошлой неделе правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с группой «ВИС» по строительству мусороперерабатывающих комплексов. На принятие этого важного решения, по мнению депутата Государственной Думы РФ от Новосибирской области Александра Аксёненко, повлияла активная позиция жителей в свете последнего мусорного коллапса, а также содействие лидера социалистов Сергея Миронова.

Летом 2021 года председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» побывал с рабочим визитом в Новосибирске, где встретился с местными экоактивистами и жителями села Плотниково. Именно вблизи этого населённого пункта планировали построить мусорный полигон и завод. На встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым Сергей Миронов заострил внимание главы региона на том, что жители выступают против соседства с мусорным полигоном. Тогда лесную территорию удалось отстоять.

«Мусорная лихорадка», охватившая Новосибирскую область, – это не история одного региона, а общая болезнь для всей страны. Пора бы уже признать, что никакая это не реформа, а совершенно неудавшийся эксперимент. Неудачный опыт, который профильные министерства и правительство страны пока все никак признать не желают», – отметил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

По словам депутата Госдумы, на конец августа в нижней палате Федерального Собрания запланирован правительственный час с участием зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко, которая курирует вопросы экологии. Александр Аксёненко выразил уверенность, что на этой встрече фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» продолжат обосновывать и доносить свою позицию по мусорной реформе до исполнительной власти федерального уровня. В том числе, на примере Новосибирска.

На данный момент, правительство Новосибирской области готовится к конкурсу для заключения новой концессии по строительству полигонов, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов. Депутат-социалист сделал акцент на необходимости всестороннего обсуждения нового проекта уже на стадии разработки, чтобы он не оказался столь же неудачным, как и прежний: «Надеюсь, что на выходе это будет уже не прежний «мертворожденный» документ. А для этого, считаю, при его обсуждении должны быть учтены мнения общественности и депутатского корпуса всех уровней».