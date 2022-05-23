МТС модернизировала оборудование в дачных локациях близ Новосибирска. Теперь жители 28 населенных пунктов и СНТ получили высокоскоростной мобильный интернет.

«Жители пригородов и дачных массивов Новосибирска в среднем скачивают почти тот же объем мобильного трафика, что и горожане, – отметил директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. – Поэтому мы подготовили сеть в прилегающих к Новосибирску районов к летним нагрузкам, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться привычными городскими благами – связью, мобильным интернетом, кино и видеоконтентом, общением в соцсетях. Так что можно смело планировать загородные каникулы и дачные отпуска».

МТС установила дополнительное оборудование 4G в деревнях и дачных массивах Искитимского и Ордынского районов, которые находятся на берегу Обского моря: Нижнекаменка, Каменка, Морозово, СНТ «Обской залив» и других.

Возможность пользоваться интернетом на комфортных скоростях также получили поселки, села и деревни Новосибирского района, где расположены дачные массивы и загородные дома новосибирцев: Железнодорожный, Мочище, Плотниково, Ленинское, Кубовая, Озерный, Станционный, Криводановский, Толмачевский и Новолуговской сельсоветы, а также СНТ «Нива», «Луч-2», «Геофизик», «Тихие зори и «Элитное».

Дачники и жители деревень Воробьево, Большой Оёш и Пихтовка Колыванского района могут выходить в интернет и звонить по сотовому, буквально не отходя от грядки.