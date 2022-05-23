В красноярском аэропорту усилили санитарные меры из-за опасности завоза обезьяньей оспы

Из-за опасности распространения обезьяньей оспы, выявленной в мае в ряде европейских стран, в аэропорту Красноярска усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщил глава территориального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в понедельник.

В аэропорту Красноярска «Емельяново» усилены меры санитарно-карантинного контроля в целях недопущения завоза вируса оспы обезьян, сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев на своём официальном Telegram-канале 23 мая.

Пока же, по словам главы управления, риск распространения заболевания на территории страны и региона низкий.

«На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания оспой обезьян нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий», — говорится в сообщении Дмитрия Горяева.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. В начале мая его случаи впервые были зафиксированы на территории Европы – в Великобритании, к 20 мая в стране выявили уже 20 случаев инфекции. Сейчас больные обезьяньей оспой появились в ряде других европейских стран, а также в США и Канаде.

Обезьянья оспа передаётся контактным и воздушно-капельным путём, её инкубационный период составляет от шести дней до 21 дня. У заразившихся появляется сыпь, она может быть болезненной и вызывать зуд. В основном заболевание протекает в достаточно лёгкой форме и проходит в течение двух-трёх недель.

Коэффициент смертности при вспышках заболевания составляет 1-10%, при этом большинство летальных исходов наблюдается среди молодых пациентов.

Впервые оспа обезьян была выявлена в 1970 году в Конго, где в 1996-1997 годах произошла первая крупная вспышка заболевания. За пределами Африки случаи инфекции впервые зафиксировали в США в 2003 году. Последняя вспышка обезьяньей оспы произошла в Нигерии в 2017 году.

По данным Роспотребнадзора, отдельной вакцины от заболевания нет, однако его профилактику может обеспечить вакцина от натуральной оспы. Эту информацию подтвердили в новосибирском ГНЦ «Вектор».

Ранее сообщалось о том, что вакцину «ЭпиВакКорона» полностью сняли с производства.