Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается теплая погода. 23 мая в регионе синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы и град.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области установится жаркая погода. Так, температура воздуха составит +29…+34, местами столбик термометра опустится до +23…+28 градусов. В регионе ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 8-13, местами порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха в Новосибирске составит 29…31 градус тепла.

В ночь 23 мая в Новосибирской области прогнозируется похолодание до +12…+17, местами до +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер сменит направление на северо-западное, 9-14 метров в секунду, местами порывы ночью до 23 м/с, днем — до 20 метров в секунду. В Новосибирске столбик термометра будет держаться днем на отметке +20…+22 градуса, преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

В ночь с 23 на 24 мая в регионе температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Отметим, по данным пресс-центра мэрии Новосибирска, летом 2022 года в Новосибирске планируется открыть шесть пляжей.

«В этом году к официальному открытию готовят шесть пляжей: на территории парка «Бугринская роща»; на территории парка «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «Каменный», «Бумеранг»; в парке отдыха «Звезда», — указано официальной группе мэрии Новосибирска в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщал ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, из-за продолжающихся работ по строительству ледовой арены и станции метро «Спортивная», городской пляж «Наутилус» вновь будет закрыт летом 2022 года.