«Арктика Сити» объявила о возобновлении работы мусоросортировочного комплекса в Новосибирске

ГК «Арктика Сити» сообщила о запуске мусоросортировочного комплекса в Новосибирске. Организация приостановила его работу в середине апреля после того, как компания-перевозчик «ЭкоТранс-Н» остановила сбор РСО.

О возобновлении работы сортировочного комплекса группа компаний «Арктика Сити» сообщила в своих социальных сетях. Отмечается, что организация также возобновила вывоз вторсырья из своих контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО).

«Сейчас мы ведем переговоры о нашей дальнейшей деятельности с компаниями «ЭкоТранс-Н», «Экология-Новосибирск», «Энергосила» и надеемся найти компромисс, при котором мы сможем бесперебойно работать и развивать систему раздельного сбора отходов в Новосибирске», — указано в сообщении.

Напомним, о приостановке работы мусоросортировочного комплекса ГК «Арктика Сити» стало известно в середине апреля. В организации уточняли, что компания-перевозчик «ЭкоТранс-Н» приостановила сбор и транспортировку на завод «Арктика Сити» РСО в Новосибирске и отдельных районах области.

Перевозчик лишился возможности использовать находившиеся в лизинге автомобили. Как сообщали в ГК «Арктика Сити», компания «ЭкоТранс-Н» арендовала технику у АО «Энергосила». Арендодатели, не получив оплату за аренду, отказались предоставлять организации автомобили. В результате сотрудники перевозчика объявили забастовку из-за невозможности выполнять план на предоставленной взамен технике.

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора. Наиболее сложная обстановка во время «мусорного кризиса» сложилась в Октябрьском, Дзержинском, Железнодорожном и Заельцовском районах города.

В середине мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщили, что число обращений по поводу невывоза мусора снизилось — в основном они касаются крупногабаритных отходов. Сегодня стало известно о том, что адресные проблемы по вывозу крупногабаритного мусора планируется решить в городе в течение 10 дней.

В ГК «Арктика Сити» входят ООО «Айсберг» и ООО «Арктика». Генеральным директором организаций является Ольга Клименто, соучредителями «Айсберга» выступают предпринимательница Ирина Волкова (50%) и АО «Трест №37 Ленинградспецстрой» из Санкт-Петербурга. Руководителем ГК «Арктика Сити» является брат исполнительного директора управляющей компании «МКС-Новосибирск» Ивана Волкова Александр. 21 апреля в офисе этой УК, являющейся одним из крупнейших участников рынка ЖКХ региона, прошли обыски.