Действующий и бывшие губернаторы Новосибирской области собрались на праздновании юбилея Академпарка

В Новосибирской области проходят празднования, посвящённые 15-летию технопарка новосибирского Академгородка. В числе гостей, собравшихся на торжественном мероприятии 20 мая, оказались сразу три губернатора региона – два бывших и один действующий.

Глава Новосибирской области Андрей Травников, а также его предшественники Виктор Толоконский и Василий Юрченко собрались вместе на одном мероприятии, чтобы поздравить научную общественность региона с 15-летием новосибирского Академпарка, сообщает с празднования корреспондент «Континента Сибирь».

Помимо бывших и действующего губернаторов, на празднике присутствовали председатель областного Заксобрания Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как отметил в своём поздравлении Андрей Травников, за 15 лет своей работы новосибирский Академпарк продемонстрировал заметные результаты. Глава региона выделил три составляющих этих результатов.

Так, по словам губернатора, здание Академпарка стало символом новосибирского Академгородка наряду с главным зданием Новосибирского государственного университета. Кроме того, в отличие от ряда подобных проектов, которые запускались в стране за последнее десятилетие, новосибирский технопарк продемонстрировал свою жизнеспособность.

«Мы знаем, было много разных форматов – особые экономические зоны, технопарки, индустриальные парки. Не все из них были успешны и эффективны. Но Академпарк в первые же годы своего существования фактически получил официальный статус самого успешного и результативного инновационного технопарка Российской Федерации, и мы этим гордимся», — отметил Андрей Травников.

Помимо этого, новосибирский Академпарк, по словам Андрея Травникова, стал инструментом преодоления так называемой «долины смерти» — разрыва между научными разработками и практическими инновационными решениями.

«Сегодня мы абсолютно уверенно говорим, что новосибирский Академпарк — один из правильных, успешных, может быть, к сожалению, не единственный необходимый нам, но точно уже доказанный инструмент превращения знаний в инновации и коммерческие продукты», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что масштабные планы по дальнейшей работе новосибирского Академпарка не являются «прожектами» и имеют под собой реальную основу.

Напомним, в конце апреля 2021 года в правительстве Новосибирской области сообщили о планах по созданию дополнительных производственных и офисных объектов площадью 63 тыс. кв. м до 2025 года. В феврале 2022 года стало известно, что на развитие двух площадок технопарка предполагается направить 1,7 млрд руб. бюджетных средств.