Полпред в СФО Серышев посетил Новосибирский завод химконцентратов

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев посетил Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК). В рамках визита полпред обсудил с руководством завода вопросы реализации промышленного потенциала предприятия в текущих условиях.

Как сообщает Сибирский окружной информационный центр, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев посетил ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (предприятие топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») 20 мая.

В ходе визита полпреду продемонстрировали образцы изделий неядерной продукции на площадке литиевого производства, представили технологических процесс производства основной продукции предприятия — топлива для атомных электростанций. Отметим, продукция завода поставляется как на отечественный рынок, так и за рубеж.

Анатолий Серышев провел рабочую встречу со старшим вице-президентом топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом» Михаилом Зарубиным и генеральным директором ПАО «НЗХК» Алексеем Жиганиным, в ходе которой обсуждались, в частности, вопросы реализации промышленного потенциала завода в текущих условиях, актуальные задачи и перспективные планы развития организации.

Важным направлением развития Новосибирского завода химконтрентратов в ближайшие годы названы снижение инфраструктурных затрат, оптимизация производственного процесса, логистики, складских площадей, привлечение инвесторов для разработки и реализации новых бизнес-проектов на свободных площадках предприятия. Внимание также будет уделено централизации функций и сервисов управления.

В настоящее время ПАО «НЗХК» активно участвует в программах реформирования атомной отрасли, деятельность завода проходит реструктуризацию для достижения максимальной экономической эффективности.

Отметим, в прошлом году на предприятии был завершен первый этап комплексного проекта по переработке производственных отходов — запущено оборудование первой очереди профильного участка, где производственные стоки основных цехов завода проходят несколько степеней отчистки и переработки. Специалисты ведут работу по подготовке второй и третьей очередей участка, на которых будут перерабатываться твердые отходы и производственные стоки предприятия. Сообщается, что реализация проекта позволит заводу прекратить сброс производственных стоков и минимизировать объемы образующихся отходов.