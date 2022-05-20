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Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области призвал ввести ПДД для электросамокатов
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Вакцина «ЭпиВакКорона» полностью снята с производства
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Свыше 3 млн рублей несуществующего долга взыскала с компании судебный пристав в Новосибирске
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Губернатор Новосибирской области отчитался о доходах за 2021 год
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«Арктика Сити» объявила о возобновлении работы мусоросортировочного комплекса в Новосибирске
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Действующий и бывшие губернаторы Новосибирской области собрались на праздновании юбилея Академпарка
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Полпред в СФО Серышев посетил Новосибирский завод химконцентратов
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Новосибирское ритуальное агентство выплатило штраф за покупку данных об умерших
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Более миллиарда рублей выплатят семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
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Проблему вывоза крупногабаритного мусора решат в течение 10 дней в Новосибирске
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«Девушку в кокошнике» из новосибирского горсовета вызвали на допрос в полицию
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Более 50% жителей Новосибирска высказались за введение ограничений для самокатов
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Заявившего о продаже новосибирского «Дома охотника» главу общественной организации заподозрили в браконьерстве
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Губернатор Новосибирской области поручил усилить работу в сфере ЧС из-за опасности лесных пожаров
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На дорогах в центре Новосибирска ограничивают движение до начала июня
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Reserved и Mohito откроет в России под новыми брендами китайский консорциум
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Стал известен покупатель российских ресторанов сети McDonald’s
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Директор компании ITConstruct
Президент сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков
Основатель компании «БурятАВТО»
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