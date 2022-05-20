Более миллиарда рублей выплатят семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Семьям погибших рабочих и горноспасателей на шахте «Листвяжная» выделят материальную поддержку на общую сумму более миллиарда рублей. Такое решение было принято на заключительном заседании правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим в результате аварии в Кузбассе в четверг.

Материальная поддержка в размере более 1 млрд руб. семьям погибших горняков и спасателей будет направлена от правительств России и региона, а также от муниципалитета и компании «СДС-Уголь», владеющей аварийной шахтой.

Об этом сообщили в правительстве России по итогам прошедшего накануне заключительного заседания комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии. Комиссия была создана по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Основные задачи комиссией были успешно выполнены. Вместе с тем работу с семьями пострадавших необходимо продолжать. Прошу губернатора Кемеровской области взять этот вопрос под свой личный контроль», – сказал на заседании заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Авария на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метана погиб 51 человек, пятеро из них – горноспасатели.

После произошедшего арестован директор владеющего шахтой холдинга «СДС» Михаил Федяев. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также были задержаны экс-гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший техдиректор холдинга Антон Якутов и инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Помимо этого, по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности (ч.3 ст.217 УК РФ) предъявлено обвинение директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасимёнку. Кроме того, уголовные дела заведены в отношении двух сотрудников местного Ростехнадзора.

В апреле в отношении руководства «Листвяжной» было возбуждено уголовное дело о взятках. По версии следствия, руководители угольного предприятия на регулярной основе подкупали представителей Ростехнадзора.