Новосибирское ритуальное агентство выплатило штраф за покупку данных об умерших

В Новосибирске судебные приставы взыскали миллионный штраф с ритуального агентства. По данным регионального УФССП, организация скупала информацию об умерших для предложения своих услуг родственникам.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (УФССП), cудебные приставы принудительно взыскали штраф с ритуального агентства за покупку данных об умерших. Организация скупала информацию в период с 2017 по 2019 год, чтобы первой предложить родственникам свой сервис. Вознаграждение за данные получал врач-патологоанатом, который был привлечен к уголовной ответственности.

Ритуальному агентству был назначен штраф в размере 1 млн рублей в соответствии с ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение в интересах юридического лица), однако организация не погасила его в сроки для добровольного исполнения.

«Поскольку в сроки для добровольного исполнения штраф погашен не был, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Взысканной суммы хватило для полного погашения задолженности», — указано в сообщении.

Напомним, в конце декабря прошлого года прокуратура Новосибирской области постановила оштрафовать на 1 млн рублей компанию «Ритуальное хозяйство» за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы Михаилу Козяеву. Сообщалось, что сотрудники организации по поручению руководства передавали денежное вознаграждение Козяеву за передачу информации об услугах фирмы родственникам умерших.

В 2020 году аналогичная сделка заведующего патологоанатомическим отделением больницы была выявлена с ООО «Похоронный дом «Некрополь» — общество оштрафовали на 20 млн руб. В ноябре прошлого года правоохранители задержали учредителя компании Сергея Якушина по обвинению в даче взяток. Рассмотрение судом уголовного дела в отношении Якушина началось в конце марта текущего года.