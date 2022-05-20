Многоквартирный жилой дом на Красном проспекте, 51/5 – один из старейших в Новосибирске. Здание построено в далёком 1934 году и не видело капремонта с 1949 года. Сегодня дом основательно обновляют по госпрограмме с использованием средств Фонда модернизации ЖКХ – меняют коммуникации, ремонтируют крышу, фасад и подвал. 18 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть проинспектировал ход работ на историческом объекте и провёл встречу с жителями многоквартирного дома.

В Новосибирске, несмотря на экономические сложности, продолжается реализация программы капитального ремонта жилых зданий. Среди них встречаются настоящие долгожители. Как, например, историческое здание на Красном проспекте, 51/5 (ул. Державина, 6), которое сегодня ремонтируют в рамках Региональной программы капитального ремонта на средства Фонда модернизации ЖКХ. Многоквартирный дом в стиле конструктивизма известен в городе под названием «четырёхэтажный кирпичный жилой дом». Это пятый корпус кооператива «Кузбассуголь», построенный в период с 1931 по 1934 годы.

18 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично побывал на площадке и ответил на вопросы жителей и журналистов.

«Этот объект непростой. Во-первых, он находится в самом центре города. Во-вторых, это региональный памятник, и к его ремонту нужен особый подход: сначала был разработан специальный проект, который согласовали не только с жителями, но и с надзорной организацией. Кроме того, проводить ремонт здесь мог только подрядчик, обладающий определённым опытом и имеющий лицензию на проведение таких работ. Сегодня мы поговорили с жильцами. Принципиальный замечаний с их о стороны нет, всё согласовано, осталось только, чтобы организация выдержала сроки. Надеюсь, так и будет», — отметил мэр.

По словам представителя правления ТСЖ «Державина, 6» Ольги Мачавариани, её дом не видел основательного ремонта с 1949 года, когда в здании произошёл пожар. Лишь в 2002 году здание немного «подкрасили» — после другого пожара, случившегося в соседнем доме. При этом все коммуникации в доме оставались старыми, а несущие конструкции уже могли представлять угрозу. Поэтому все последние годы жильцы особенно переживали и за судьбу здания и за собственную безопасность. Однако даже после принятия региональной программы запланировать капремонт исторического здания было непросто – подтверждает жительница.

«Учитывая, что дом является памятником архитектурно-исторического наследия, очень много было сложностей с получением разрешения на проведения ремонта. Мы долго согласовывали проект, хотя сам он был выполнен довольно быстро. Начиная с июля 2019 года нам делали электрику, водоснабжение, канализацию. Сделали замену на 100%. Это редкость по городу, ведь не все люди пускают к себе домой для проведения работ. Сейчас работы продолжаются. Мы очень довольны, потому что уже боялись разрушений», — рассказала Ольга Мачавариани.

Стоит заметить, что ей и её соседям пришлось отказаться от спецсчета дома в пользу так называемого «общего котла» — Фонда модернизации ЖКХ, поскольку малое число квартир (36) делало для жильцов неподъемной сумму на проведение всех работ в доме.

Помимо электрики, водоснабжения и канализации, в доме на Красном проспекте 51/5 полностью отремонтировали систему теплоснабжения. А в мае 2022 года подрядчик – ООО «С-2» – приступил к ремонту фасада. Также на сегодня продолжается капитальный ремонт подвала, начатый в прошлом году. Стоимость всех работ с учётом ремонта фасада и подвала – около 14 млн рублей.

«Фонд модернизации ЖКХ на сегодняшний день является, пожалуй, единственным реальным инструментом проведения капремонтов и приведения в нормативное состояние многих жилых зданий Новосибирска. Других инструментов, которые были бы подкреплены финансами, у муниципалитета нет. Поэтому «общий котел», куда мы все платим взносы, включая и меня, в такой ситуации – это выход из положения, — обратил внимание Анатолий Локоть. – Из Фонда сумма делится на те объекты, ремонты которых запланированы. Каждый новосибирец может узнать на сайте Фонда, когда отремонтируют его дом… В целом, по Новосибирску 110 домов уже прошли капремонт за этот год. 115 находятся в работе. Мы не снижаем темпы, и это говорит о том, что несмотря на существующие трудности, мы научились действовать вместе с подрядчиками, число которых, отмечу, существенно уменьшилось за последние годы»

В качестве дополнительной сложности в этом году мэр назвал скачки цен на материалы: песок, гравий и пр. Дороже стало менять и коммуникации в зданиях, а также проводить многие другие работы. Все эти вопросы подрядчикам и мэрии приходится решать на ходу, когда уже сверстаны планы и распределены деньги из Фонда. И хотя на сегодня региональным правительством разрешено вносить изменения в сметную стоимость, приходится многое менять в планах и графиках капитальных ремонтов жилого фонда.

Также мэр добавил, что в Новосибирске уже сложился опыт и определенные правила планирования капремонтов жилья. Так, например, внутренний ремонт или ремонт фасадов не начинают, если перед этим не была отремонтирована кровля или фундамент. Муниципалитет старается отслеживать соблюдение этого порядка.

По информации заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Владимира Ткаченко, именно работы по кровлям – самые востребованные в жилых домах города. Обновить крыши планируется примерно у половины зданий, требующих капитального ремонта. Общее число многоквартирных домов, где будут проведены капремонты с начала действия региональной программы достигнет в 2022 году 400.