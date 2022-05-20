Проблему вывоза крупногабаритного мусора решат в течение 10 дней в Новосибирске

Адресные проблемы по вывозу крупногабаритного мусора планируется решить в течение 10 дней в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ и энергетики со ссылкой на главу министерства Дениса Архипова.

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе выездного совещания по организации вывоза ТКО в Новосибирске, специалисты фиксируют снижение количества жалоб на вывоз мусора на горячую линию министерства.

«Если в 20-х числах апреля мы получали сообщения о том что проблемы на целых улицах, сейчас не больше 10 звонков по конкретным площадкам. Адресные проблемы по вывозу крупногабаритного мусора должны быть решены в течение 10 дней», — сказал министр.

Отметим, в конце апреля в Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора. Сотрудники компании-перевозчика «ЭкоТранс-Н» объявили забастовку, сославшись на несоблюдение их трудовых прав и проблемы с техникой.

Наиболее сложная обстановка с вывозом мусора на тот момент сложилась в Октябрьском, Дзержинском, Железнодорожном и Заельцовском районах города. К решению проблемы в начале мая подключилось муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).

13 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что число обращений по поводу невывоза мусора снизилось — в основном они касаются крупногабаритных отходов. Тем не менее, режим повышенной готовности было решено продлить до 20 мая.

На фоне обострения ситуации с вывозом мусора депутаты Заксобрания объявили о намерении обратиться к правительству Новосибирской области с просьбой лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора, однако губернатор Андрей Травников предложил отложить принятие решения до стабилизации ситуации.

Напомним, накануне стало известно о том, что министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» подписали документы о расторжении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов в регионе. Общая стоимость проекта оценивалась порядка 6,5 млрд рублей, соглашение было подписано в 2016 году.