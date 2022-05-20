Заявившего о продаже новосибирского «Дома охотника» главу общественной организации заподозрили в браконьерстве

Новосибирская экологическая активистка Дарья Украинцева обратилась в ряд инстанций с просьбой проверить деятельность главы местного отделения «Российского общества охотников и рыболовов» Николая Кобыленко на предмет браконьерства. Внимание общественницы привлекла публикация о продаже «штаба» организации, которую поддержал её руководитель.

Супруга депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева, глава общественной организации «Российское экологическое общество» Дарья Украинцева обратилась в природоохранную прокуратуру, следственный комитет, а также министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области с просьбой провести проверку в отношении руководителя «Новосибирского областного общества охотников и рыболовов» Николая Кобыленко.

Как рассказала экологический активист на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 19 мая, поводом для обращения стала публикация в СМИ о продаже «Дома охотника» в Железнодорожном районе, которую поддержали не все представители районных охотнических обществ. Внимание общественницы привлекло видео, которым сопроводило материал издание «НГС» – на нём Николай Кобыленко рассказывает о своих охотничьих трофеях.

«Более всего меня поразило видео, на котором руководитель Новосибирского областного общества охотников и рыболовов Кобыленко Николай Иванович восседает на горе убитой дичи, хвастается, что это добыча за один только день, и всем того же желает. Во-первых, невооружённым глазом видно превышение нормы добычи. Если это трофей за один день, сколько будет убито птицы за сезон?» — написала в соцсети Дарья Украинцева.

Руководитель природоохранной организации также отмечает, что, по её мнению, глава общества, целью которого является пропаганда идеологии рационального использования природных ресурсов, «демонстрирует на всеобщее обозрение нерациональную охоту». Активист попросила проверить действия главы охотничьего общества в том числе «на момент правомерности и допустимости с моральной точки зрения».

Стоит отметить, что в Новосибирской области продолжается борьба с браконьерами и незаконной охотой. Однако нередко нужное и полезное дело охраны природы, по мнению депутата Законодательного собрания региона Николая Мочалина, превращается в фарс – под горячую руку инспекторов попадают и вполне законопослушные граждане. Причина — неумелое либо заведомо неправильное применение законов.

Напомним, о продаже здания «Дома охотника», где собираются члены «Новосибирского областного общества охотников и рыболовов», стало известно в апреле. С соответствующим заявлением выступил председатель организации Николай Кобыленко. Он сообщил, что объект планируется реализовать за 80 тыс. руб. за квадратный метр, или 77 млн руб. за здание, площадь которого составляет 960 кв. м.