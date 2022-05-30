Новосибирские кофейни Organic Coffee снова поменяли собственника

Операционная деятельность новосибирских кофеен Organic Coffee ведется под новым юрлицом – ООО «Ланси» вместо ООО «Органик Кофе Новосибирск». Об этом свидетельствует информация, размещенная на входе в сами заведения. Таким образом, кофейни вновь перешли под управление других лиц.

Напомним, что сеть Organic Coffee была основана Игорем и Анатолием Черными — бывшими франчайзинговыми партнерами новосибирской сети Travelers Coffee в Ярославле. В настоящее время компания представлена в Ярославле и Новосибирске. Первая кофейня была запущена в Новосибирске в конце 2016 года. В 2017 году глава компании Анатолий Черный говорил «Континенту Сибирь» о планах увеличить численность кофеен в Новосибирске до 10 точек. Вместе с тем, из 5 точек остались только три — в 2019 году были закрыты кофейни на Вокзальной магистрали и на Гагаринской.

В январе 2020 года стало известно о том, что новосибирские кофейни ярославской сети Organic Coffee меняют собственника. Их новым владельцем стал основатель самой крупной в Новосибирске сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Он планировал развивать бренд Organic Coffee, открывая под ним новые точки. В частности одна из кофеен появилась на улице Кирова, однако впоследствии она закрылась.

Весной 2021 года на фоне последующего личного банкротства Антона Горестова собственником ООО «Органик кофе Новосибирск», под управлением которого находится 3 кофейни, стала Наталья Баяндина. Ранее совместно с Антоном Горестовым она занималась проектом рационов здорового питания Food Balance, а до этого развивала отель и ресторан «Капитан», специализировавшийся на обслуживании гостей и сотрудников новосибирского аэропорта Толмачево.

Как стало известно «Континенту Сибирь», новосибирские кофейни Organic Coffee вновь перешли под управление других лиц. Отныне на входе в заведения фигурирует ООО «Ланси» (вместо ООО «Органик Кофе Новосибирск»). Сразу два участника ресторанного рынка подтвердили «Континенту Сибирь», что заведения действительно перешли под управление других лиц, а прежний собственник к ним отношения больше не имеет. По данным Rusprofile, непосредственно у ООО «Органик Кофе Новосибирск» в этом году владельцы не менялись.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Ланси» являются Лариса Клеева (80%) и Алексей Недосып (20%). Ранее Лариса Клеева являлась учредителем ООО «Сибирские сыры» и ООО «ТД БАРС». На сегодня, по данным Rusprofile, эти организации ликвидированы.

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