Синоптики рассказали, когда закончится жара в Новосибирске

Жаркая погода, начавшаяся на днях в Новосибирской области, продержится почти до конца рабочей недели. При этом существенного похолодания до конца месяца в регионе не ожидается.

По сообщению синоптиков, в первые три дня рабочей недели с 16 по 22 мая в Новосибирской области продолжится жаркая погода – в регионе ожидается от +25 до +29 градусов.

Как сообщает сайт ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 16 мая, днём будет +21…+26 градусов, ночью — +8…+13. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду ночью и до 14 метров в секунду днём.

Во вторник, 17 мая, в регионе ожидается +24…+29 градусов, ночная температура, как и в предыдущие сутки, составит +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, 4-9, с порывами до 14 метров в секунду.

В отдельных районах Новосибирской области в эти дни могут быть кратковременные дожди и грозы.

В среду, 18 мая, по данным сервиса «Яндекс. Погода», дневная температура в областном центре в общей сложности составит +25 градусов, ночная — +13. На следующие сутки температура воздуха опустится до +22 градусов днём и до +11 ночью. До конца месяца, согласно долгосрочному прогнозу, дневная температура в Новосибирске не поднимется выше +20 градусов. Лишь в субботу, 21 мая, днём в городе потеплеет до +25.

Напомним, летнее тепло пришло в Новосибирскую область 12 мая.