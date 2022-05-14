Новосибирцы сыграли вничью с чемпионом мира по шахматам

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске сеанс одновременной игры в шахматы провел международный гроссмейстер, многократный чемпион мира Анатолий Карпов. Он противостоял 25 новосибирцам, среди которых были известные новосибирские бизнесмены.

Сеанс одновременной игры с одним из самых титулованных шахматистов мира Анатолием Карповым прошел в киноцентре «Победа» и длился почти 4 часа. Только двое новосибирцев – управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев и Андрей Красильников (Фонд «За сбережение народа») – сыграли с гроссмейстером вничью. Остальные игроки признали поражение.

После сеанса Анатолий Карпов, отвечая на вопросы журналистов отметил, что «почувствовал серьезный уровень» новосибирских шахматистов. «В сеансе была упорная борьба, быстрых партий-проигрышей почти не было», – рассказал именитый шахматист.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Сергей Ковалев, он очень доволен, что ему удалось сыграть с самим Анатолием Карповым. «Анатолий Евгеньевич играет безошибочно, достаточно монолитно, использует тактические приемы и позиционно старается противника задавить. Поэтому в какой-то момент я решил придать игре больше активности, пожертвовал пешкой и попытался эту активность сохранить до конца партии, что и привело к ничьей», – поделился впечатлениями Сергей Ковалев.

За шахматными столами играли в том числе новосибирский ритейлер Евгений Насоленко, владелец и директор компании Nazarov&Partners Александр Назаров, главный архитектор компании КАНУРА Артур Лотарев и другие.

Мероприятие организовало концертное агентство SNEBES Карена Мовсесяна при участии компании «Фридом Финанс», племзавода «Ирмень» и информационной поддержке «Континента Сибирь».

Полный отчет о мероприятии «Континент Сибирь» опубликует дополнительно.