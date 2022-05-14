Мэрия Новосибирска объявила о проведении аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Фрунзе, Журинского спуска и тупика Войкова в Дзержинском районе. Начальная цена участка площадью 12 213 кв.м – больше 4 млн рублей.

Территория между ТРЦ «Сибирский Молл» и региональным центром волейбола «Локомотив-Арена» будет выставлена на торги, о которых уведомят в течение месяца. Об этом говорится в бюллетене на официальном сайте города Новосибирска. По условиям договора, рассчитанного на 6 лет, победитель аукциона должен будет за свой счет подготовить документацию по планировке и представить её на утверждение в мэрию не позднее чем через три месяца после подписания договора; согласовать с городскими властями график всех мероприятий по освоению земли; выкупить у собственников объекты недвижимости и участки, входящие в границы КРТ, а также не позднее 30 июня 2024 года очистить площадку от подлежащей сносу недвижимости. До 31 марта 2027 года победитель должен построить на территории капитальные здания, а до 31 мая 2027-го благоустроить территорию.

«Континент Сибирь» рассказывал, что территорию, прилегающую к региональному центру волейбола «Локомотив» в Новосибирске, муниципалитет планирует развивать по программе КРТ. Однако подготовка к аукционам земли рядом с Волейбольным центром в Новосибирске началась с конфликта.