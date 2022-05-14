Городской пляж «Наутилус» у Октябрьского моста на левом берегу Оби в Новосибирске в этом году по-прежнему будет закрыт для отдыхающих, об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть во время еженедельного «Часа прессы».

Как проинформировал новосибирский градоначальник, из-за продолжающихся работ по строительству многофункциональной ледовой арены и станции метро «Спортивная», открытие популярного городского пляжа вновь откладывается. «На пляже «Наутилус» ведется строительство, оно не закончено. Говорить, что на строительной площадке будет открыт пляж в этом сезоне, мне кажется, это странно», — прокомментировал ситуацию Анатолий Локоть.

Напомним, «Наутилус» был закрыт в 2020 году. Тогда речь шла о том, что доступ к пляжу будет ограничен в течение двух лет – до 2021 года.

В Новосибирске около 10 бесплатных пляжей и почти столько же – платных. Самые популярные из бесплатных – Центральный пляж Академгородка или «Сан-Сити», «Звезда», «Бумеранг», «У моря Обского», пляжи Бугринского и Заельцовского парков. Мэр Новосибирска рассказал, что в настоящий момент надзорные органы эти пляжи проверяют. После проведенных проверок станет известна дата открытия мест для отдыха.