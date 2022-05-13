В Новосибирской области стартовал отбор участников XVI Сибирской Венчурной Ярмарки

Новосибирский областной инновационный фонд объявил старт отбора компаний для участия в экспозиции Сибирской Венчурной Ярмарки, которая пройдёт в рамках Международного форума и выставки технологического развития «ТЕХНОПРОМ» в Новосибирском экспоцентре 23-24 августа.

Сибирская Венчурная Ярмарка — масштабный проект, организованный правительством Новосибирской области для обеспечения доступа малых инновационных и научно-технологических компаний к источникам венчурного капитала и обмена опытом участников рынка. Оператором ярмарки выступает ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд».

Сибирская Венчурная Ярмарка проводится ежегодно с 2007 года и собирает до тысячи участников профессионального сообщества — представителей венчурных фондов и фондов прямого инвестирования, бизнес-ангелов, топ-менеджеров и владельцев малых инновационных компаний, предпринимателей, представителей министерств и ведомств, а также органов власти.

К участию в ярмарке приглашаются динамично развивающиеся компании — от недавно образованных стартапов до компаний, стремящихся к значительному расширению объёмов производства, представляющие инновационный бизнес или инновационные проекты, заинтересованные в привлечении инвестиций.

Компании должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Новосибирской области.

Согласно концепции Сибирской Венчурной Ярмарки-2022, тематика проектов должна соответствовать одному из четырёх направлений – «Цифровые технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «Новые материалы и химические технологии» и «Индустриальные и энергетические технологии».

Компании-экспоненты смогут презентовать не продукцию и технологии, как на традиционных ярмарочных мероприятиях, а бизнес в целом и потенциал его быстрого роста. Предприниматели смогут получить экспертную оценку своего проекта, пройти обучение, получить консультации по подготовке презентации бизнеса, начать переговоры с инвесторами, привлечь инвестиции фондов. Участие в ярмарке обеспечивает максимально комфортные условия для прямого контакта инвесторов и компаний.

Участие экспонентов бесплатное.

Традиционно среди экспонентов будет проведен конкурс инвестиционных предложений инновационных компаний Новосибирской области. Победителям вручат дипломы и ценные призы.

По словам руководителя Новосибирского областного инновационного фонда Александра Николаенко, в этом году заявка на участие в Сибирской Венчурной Ярмарке упрощена, а специалисты фонда окажут поддержку при подготовке документов. С компаниями будет проведена работа по введению в венчурный бизнес, специфике подготовки материалов для представления инвесторам и презентации бизнеса.

Для участия в качестве экспонента необходимо заполнить заявление и паспорт проекта и отправить их по электронной почте concurs.nid@nso.ru.

Критерии отбора и порядок отбора опубликованы на сайте мероприятия. Заявки принимаются до 31 мая.

По результатам отбора с победителями будут заключены договоры на участие в экспозиции Сибирской Венчурной Ярмарки — 2022.

С вопросами по участию можно обратиться в Новосибирский областной инновационный фонд по телефону: (383) 373-68-32, Тимур Бъядовский.