В новосибирской сельскохозяйственной селекции начали применять цифровые технологии

На базе Новосибирского государственного аграрного университета 13 мая отрылась первая в России учебно-научная лаборатория прикладной биоинформатики. Её работа будет использоваться в решении задач сельскохозяйственной селекции.

Как пояснили в правительстве Новосибирской области, в первой в России учебно-научной лаборатории прикладной биоинформатики среди аграрных вузов, открытой 13 мая на базе ФГБОУ «Новосибирский государственный аграрный университет», реализуется флагманский проект Минсельхоза РФ и СибБиоНОЦ по цифровой трансформации в сфере развития крупномасштабной селекции для обеспечения продовольственной безопасности страны.

По словам заместителя губернатора регион Ирины Мануйловой, современное оснащение лаборатории позволяет создавать информационно-аналитические системы, строить математические модели для решения производственных задач и реализации элементов крупномасштабной селекции.

«Это действительно уникальный проект, открытый на базе аграрного университета, который активно участвует в реализации СибБиоНОЦа. Использование цифровых технологий в сельском хозяйстве сегодня становится нормой жизни. Рекордные показатели – высокие удои, урожай на наших полях – отчасти это результат системной селекционной работы, это особенно важно в ситуации, когда необходимо возродить базу собственного племенного материала. Необходимо вести собственный селекционный отбор, но делать это вручную невозможно – на помощь приходят современные информационные технологии, искусственный интеллект, который позволяет анализировать большое количество данных, и у этой лаборатории был серьёзный задел для получения собственного племенного скота, новых показателей в молочном, мясном животноводстве, птицеводстве, селекционной работе», – отметила Ирина Мануйлова во время церемонии открытия.

Как подчеркнула вице-губернатор, молодёжная лаборатория имеет большое значение в подготовке кадров. Её деятельность согласуется с Доктриной продовольственной безопасности РФ и Стратегией научно-технологического развития РФ. Лаборатория имеет договоры и соглашения с ведущими племенными заводами и репродукторами Западной Сибири, предприятиями по племенной работе Московской области и Якутии. Научное сотрудничество налажено с СФНЦА РАН, ФГБНУ ВНИИплем, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, ФГБНУ ВНИИ коневодства и Киргизским национальным аграрным университетом (КНАУ).

Проект по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) в молочном скотоводстве в рамках лаборатории осуществляется в виде флагманского проекта Министерства сельского хозяйства РФ и СиббиоНОЦ – научно-образовательного центра центра мирового уровня, работающего при поддержке правительства региона.

По словам и.о. заведующего лабораторией Алексея Петрова, здесь будет производиться оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация племенной работы в животноводстве региона, проводиться работа по повышению эффективности отбора и подбора в условиях крупных промышленных комплексов, повышение квалификационного уровня зоотехников-селекционеров. Также в числе задач лаборатории – повышение квалификационного уровня зоотехников-селекционеров, создание новой научно-педагогической школы в области зооинженерной информатики и статистической генетики, внедрение в производство современных технологий анализа больших массивов данных, машинного обучения и методов многомерного математического моделирования, обеспечение ускоренного трансфера технологий в научную и производственную сферы деятельности.

Напомним, в апреле 2021 года в качестве одного из главных направлений цифровой трансформации в Новосибирской области была определена сфера образования.