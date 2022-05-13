На место покинувшего новосибирскую филармонию Томаса Зандерлинга встанет скрипач Михаил Симонян

В новосибирских музыкальных кругах обсуждают сенсацию — в пятницу, 13 мая, дирижировать Новосибирским академическим симфоническим оркестром впервые будет новосибирский музыкальный деятель Михаил Симонян. Он будет руководить исполнением «Концерта для скрипки с оркестром» П.И. Чайковского в государственном концертном зале им. А. Каца.

Как сообщил «Континенту Сибирь» источник в новосибирских музыкальных кругах, Михаил Симонян, являющийся сейчас художественным руководителем ансамбля солистов «Новосибирская камерата», планирует попробовать свои силы в руководстве Новосибирским академическим симфоническим оркестром в рамках концерта, который пройдёт в государственном концертном зале имени А. Каца 13 мая. В программе заявлены «Симфония №2» С.В. Рахманинова и признанный сложным для исполнения «Концерт для скрипки с оркестром» П.И. Чайковского. Симонян будет руководить исполнением второго произведения. Причём, как пояснил источник, делать он это будет в перерывах между своими партиями – музыкант выступит также в качестве скрипача.

Представители новосибирских музыкальных кругов выражают сомнения в том, что Симонян, известный в основном как «музыкальный менеджер», способен руководить исполнением столь трудных вещей. Подобные попытки, по их мнению, граничат с профанацией. Между тем место главного дирижёра Новосибирского академического симфонического оркестра, которое в марте покинул Томас Зандерлинг, до сих пор вакантно.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе Новосибирской филармонии «Континенту Сибирь» лишь напомнили: официально в программе заявлено, что Михаил Симонян собирается играть на скрипке, а руководить оркестром будет дирижёр Рустам Дильмухаметов.

«Что значит «будет руководить оркестром»? Он не дирижёр, — сказала пресс-секретарь Новосибирской филармонии Ксения Чернова, имея в виду Михаила Симоняна. — Сегодня будет прямая трансляция, смотрите сами (имеется в виду трансляция концерта, запланированная на сайте Новосибирской филармонии)».

По данным сайта Новосибирской филармонии, родившийся в 1985 году Михаил Симонян учился в Институте музыки Кертиса в Филадельфии в классе известного скрипача и педагога Виктора Данченко, получив в 1999 году грант “Salon de Virtuosi” на обучение. В 2013 году Симонян начал административную карьеру, став советником губернатора Калужской области по культуре. В 2014 году создал и возглавил Калужский молодёжный симфонический оркестр. В 2015 году получил должность президента Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море». Лауреат ряда премий, продолжает гастрольную деятельность в качестве скрипача в России и за рубежом.

UPD. Один из новосибирских музыкантов, присутствовавших в зале, поделился с «Континентом Сибирь» своими впечатлениями:

«Михаил Симонян, безусловно, одарённый человек. Но то, что произошло 13 мая на концерте Академического симфонического оркестра, можно назвать сеансом самопиара. Оркестр находился в напряжении. Любой оркестрант может встать за дирижерский более или менее успешно. Но эксперимент этого вечера лучше не повторять!»