НОВАТ показал новые репетиционные залы

В Новосибирском театре оперы и балета завершается ремонт балетного крыла. Новые репетиционные залы, гримерки, душевые, спортивный зал, комнаты отдыха, массажный кабинет и другие, необходимые помещения для артистов, будут полностью готовы в середине июля. «Континент Сибирь» побывал в балетном крыле и оценил масштаб проделанной работы.

В этом году НОВАТ отмечает свой 77-летний день рождения. Подарком для зрителей стал большой гала-концерт «С Днем рождения, НОВАТ!», который прошел 12 мая, с участием приглашенных звезд, солистов, хора и оркестра театра. Режиссером гала-концерта был бывший художественный руководитель театра Владимир Кехман. Перед новосибирцами выступили такие звезды балета, как премьеры Денис Родькин и Владислав Лантратов, солистки Элеонора Севенард и народная артистка России Мария Александрова, звезды балета Михайловского театра — Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Арии, дуэты, ансамбли из оперных шедевров из приглашенных артистов исполняли солистка Михайловского театра Софья Файнберг и солист театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров.

А вот подарком для артистов НОВАТа в этом году станет новое балетное крыло. В нем вместо двух репетиционных залов теперь три. Залы оборудованы современными системами кондиционирования и освещения. Полы в них выполнены со специальным уклоном, как на сцене.

Один из репетиционных залов соответствует параметрам той части главной сцены театра, которую видно зрителям. В нем – профессиональный балетный пол. Он пружинит, что резко сокращает травмирование во время репетиций. Теперь артисты балета могут отработать свои партии так, как им предстоит их танцевать на главной сцене. И самое главное – репетиции могут не останавливаться, когда идет монтаж и демонтаж декораций на главной сцене.

По словам Владимира Кехмана, раньше артистам приходилось ютиться в маленьких гримуборных, которых не хватало, ждать очереди на грим. «Теперь же гримерки в НОВАТе – это шедевр», – отметил во время экскурсии по обновленному балетному крылу экс-худрук театра. По информации Владимира Кехмана, таких условий для артистов нет в других театрах страны, даже в Михайловском, в котором он работает художественным руководителем.

«Последние несколько лет мы, не останавливаясь, ведем ремонт театра. На это выделено больше миллиарда рублей. Помимо зрительного зала и фойе мы уже отремонтировали технические и аппаратные помещения, завершаем ремонт балетного крыла. Остались только купол, помещения администрации и наши мастерские. Это следующий и последний этап ремонта. Я очень надеюсь, что к 80-летию НОВАТа мы все приведем в полный порядок. Это мое самое большое желание», – рассказал Владимир Кехман.

Как заверил журналистов бывший худрук НОВАТа, после завершения ремонта оперный театр сможет давать до 500 спектаклей в год. «Есть большая сцена и малый зал, есть репетиционная сцена и огромное количество помещений, в которых можно петь и танцевать», – отметил Владимир Кехман и добавил, что сейчас ведет переговоры с Новосибирским хореографическим училищем о подготовке артистов балета, которых сегодня НОВАТу не хватает.