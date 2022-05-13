Локоть прокомментировал жалобы на свалки, оставшиеся после ликвидации «мусорного коллапса» в Новосибирске

После привлечения муниципального предприятия к вывозу мусора в Новосибирске число жалоб от горожан существенно сократилось, в основном они касаются крупногабаритных отходов, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 13 мая.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал текущую ситуацию с вывозом мусора в Новосибирске, обострившуюся в конце апреля в связи с забастовкой перевозчиков ТКО.

Как сообщил глава города на пресс-конференции в пятницу, после того, как к решению проблемы в начале мая подключилось муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), число жалоб на скопления отходов от горожан значительно сократилось. Сейчас, по словам мэра, стоит задача наладить периодичность вывоза мусора, а также избавиться от крупногабаритных отходов с помощью специальной техники.

«Мы эту проблему решили. Решили организационными мерами, подключив наше муниципальное предприятие к вывозу мусора. Сегодня ситуация стабилизирована, мусор вывезен, и сейчас речь идёт о ритмичности – мы занимаемся ритмичным, цикличным вывозом твёрдых коммунальных отходов. Поступают отдельные жалобы, их число в разы снизилось. Они касаются в основном крупногабаритного мусора, но там требуется специальная техника, и этим мы сейчас тоже занимаемся», — сказал Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 13 мая.

Напомним, в конце апреля в Новосибирске был введён режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора, возникших в результате забастовки сотрудников компании-перевозчика ТКО «Эко-Транс-Н». Ситуация больше всего затронула Октябрьский, Дзержинский, Железнодорожный и Заельцовский районы города.

В начале мая городские власти подключили к вывозу мусора муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), в результате чего, по данным департамента ЖКХ и энергетики мэрии, число соответствующих жалоб к 12 мая сократилось почти вдвое. Как следует из информации на сайте госзакупок, компания заключила договор с субподрядчиком на сумму более 24,8 млн руб.

На фоне обострения ситуации областные законодатели в очередной раз подняли вопрос об отказе от услуг компании «Экология-Новосибирск» в качестве регионального оператора по обращению с отходами, однако губернатор Андрей Травников предпочёл отложить принятие соответствующего решения. В свою очередь, регоператор пообещал сделать новосибирцам перерасчёт за вывоз ТКО за период «мусорного коллапса».