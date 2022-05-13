Новосибирские и иркутские депутаты обменялись опытом работы с наказами избирателей

В ходе рабочего совещания депутаты Заксобраний Новосибирской и Иркутской областей обсудили практику работы с наказами избирателей.

Рабочее совещание состоялось в Законодательном собрании Новосибирской области 12 мая. Участниками встречи стали, в частности, председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель комиссии по наказам избирателей новосибирского Заксобрания Дмитрий Козловский, зампредседателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков и заместитель министра экономического развития региона Виталий Шовтак.

Замминистра экономического развития Новосибирской области рассказал о принятом региональным парламентом законе о наказах избирателей депутатам Заксобрания региона, механизме действия закона от сбора наказов до выполнения программы их реализации, принимаемой на пять лет созыва.

Так, в пятом созыве 2011-2015 годов в нее вошло 2 296 наказов избирателей, их реализация оценивалась в 93 млрд рублей, при этом фактическое выполнение — 24 млрд рублей. В шестом созыве число наказов выросло до 5 016 ценой в 150 млрд рублей, выполнение программы — 42 млрд рублей. В седьмом же созыве в программу вошло уже 14 тыс. наказов — их реализация составляет 272 млрд рублей.

По словам замминистра, существует «серьезный разрыв» между потребностью и фактическим обеспечением реализации наказов. В связи с этим в регионе появилось около тысячи переходящих наказов, которые вошли в «лист ожидания». Но, тем не менее, Виталий Шовтак отметил, что закон о наказах является инструментом, который позволяет выявлять проблемы населения и «решать их на системной основе».

В ходе совещания иркутские парламентарии задавали вопросы по работе новосибирских депутатов с наказами избирателей. Так, в частности, зампредседателя Заксобрания Иркутской области Ольга Носенко поинтересовалась у новосибирских коллег, как определять приоритетность наказов, если все они не могут быть исполнены.

«У депутатов есть закон о наказах. У исполнительной власти – целевые программы областные и федеральные. Также есть наказы депутатам местных Советов. Например, если садик был в областной программе образования, в наказе депутату Заксобрания и депутату местному — он в приоритете и попадает в бюджет. Когда принимаем программу наказов, свои наказы каждый депутат проверяет. Бывает, с чем-то не согласен. Тогда комиссия, каждый депутат вправе прийти в правительство и доказать приоритетность своего наказа», — отметил председатель комиссии по наказам избирателей Заксобрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.

Участники встречи обсудили процедуру передачи наказов кандидатам в депутаты, обсудили роль депутатского фонда в решении проблем избирателей, возможные изменения программы реализации наказов и много другое.

«Сегодня поделились мнениями и услышали, как работает закон о наказах на практике. Нам идея очень понравилась. Возьмем на вооружение и у себя на территории постараемся применить. Важно, что инициатива идет снизу, от жителей. При этом каждый из кандидатов имеет право передать инициативы уже избранному депутату — это самое ценное, наверное. Таким образом мы консолидируем все сообщества людей, которые планируют проявить свои инициативы в процессе избирательной кампании», — сказал председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин.

Напомним, накануне законодательные собрания Новосибирской и Иркутской областей подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Соглашение принято в целях, в частности, расширения и укрепления межпарламентских связей.