Стала известна дата оглашения обвинения экс-главе Новосибирского облсуда

Суд в Барнауле начал рассматривать уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.

13 мая в Центральном районном суде Барнаула Алтайского края началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, сообщает пресс-служба суда.

«В судебном заседании было удовлетворены ходатайства журналистов центральных и региональных средств массовой информации о видеофиксации в судебном заседании и установлена личность обвиняемой. Следующее судебное заседание назначено на 31 мая, планируется оглашение обвинительного заключения», — указано в сообщении.

Напомним, уголовное дело в отношении председателя Новосибирского облсуда было возбуждено по ходатайству председателя СК России Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей. Римму Шатовкину обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ).

По версии следствия, председатель Новосибирского областного суда добыла документы об уголовном деле в отношении бывшего главы управления по обеспечению деятельности мировых судей, а также о подготовке обысков по делу. Шатовкина передала материалы подозреваемым, в результате чего часть доказательств преступления была уничтожена.

Материалы дела Риммы Шатовкиной поступили в Центральный районный суд Новосибирска в декабре прошлого года, однако позже суд вынес постановление о направлении дела в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности. В результате было принято решение о рассмотрении уголовного дела в Центральном районном суде Барнаула Алтайского края. Уголовное дело поступило в суд в конце апреля.

Отметим, в ноябре 2021 года экс-начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктор Чиркунов, которого глава Новосибирского облсуда предупредила об обысках, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Другие фигуранты дела — замначальника управления Сергей Соколов и руководитель компании «Маленгрупп» Максим Фишер — получили условные сроки в июне 2020 года.