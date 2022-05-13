Руководство новосибирского горизбиркома отчиталось о доходах за 2021 год

В 2021 году доход председателя новосибирского горизбиркома Тамары Краткой составил более 3,5 млн рублей. Годом ранее заработок главы избирательной комиссии был ниже — 3,1 млн рублей.

Руководство Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии отчиталось о доходах за прошедший год. Согласно официальным данным, декларированный годовой доход председателя горизбиркома Тамары Краткой составил более 3,5 млн рублей, что примерно на 400 тыс. ниже, чем в 2020 году.

В собственности у председателя комиссии находятся квартира общей площадью 64,2 кв. м., доля в здании парковки и автомобиль Mitsubishi ASX20. Отметим, годом ранее Краткая также владела земельным участком площадью 884 кв.м.

Заместитель председателя горизбиркома Андрей Голомазов за год заработал 2,6 млн рублей, в его индивидуальной собственности значатся земельный участок на 524 кв. м., садовый дом площадью 47,3 кв. м., летняя кухня площадью 22,2 кв.м. и квартира на 62,9 квадратных метров. В общей совместной собственности с супругой находятся три квартиры площадью от 38 до 54,8 кв.м. Голомазов также владеет легковым автомобилем «Рено-Аркана».

Отметим, секретарь избирательной комиссии Татьяна Гладилина отчиталась о доходе в 2021 году в 1,4 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 51,3 кв. метров и легковым автомобилем «КИА-Венга», в общей долевой собственности Гладилиной находится еще одна квартира площадью 65,1 кв.м. Секретарь новосибирского горизбиркова также пользуется принадлежащими супругу земельными участками площадью 600 и 1,4 тыс. квадратных метров, жилым домом на 16,3 кв.м.

Напомним, ранее новосибирские прокуроры отчитались о своих доходах за 2021 год. Наибольший доход за год показал Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас — 9,3 млн рублей. Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев заработал 6,69 млн рублей.