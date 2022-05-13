Объявлен аукцион по продаже земли на побережье Обского моря

ДОМ.РФ выставил на продажу участок земли в дачном поселке Голубой залив, расположенном на берегу Новосибирского водохранилища. Начальная цена 1,14 га – больше 13 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 мая. Сами торги пройдут 27 мая. Начальная цена лота – 13 429 000 рублей. Вид разрешенного использования земельного участка «для размещения базы отдыха». Он расположен в юго-западном пригороде Новосибирска на берегу Обского водохранилища. Участок примыкает к плотной индивидуальной жилой застройке дачного поселка Голубой залив (входит в состав Морского сельсовета Новосибирского района). Территорию Морского с Новосибирском связывают три автомагистрали: Ордынское и Советское шоссе на левом берегу Оби и Бердское шоссе на правом.

На этой неделе также в Новосибирске объявили аукцион на демонтаж школы №57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе города.